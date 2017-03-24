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24 марта 2017, 12:08 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Малиновский не поможет сборной Украины в матче с Хорватией

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией, который состоится 24 марта.

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан <span class=error>Малиновский</span> не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией который состоится 24 марта. Увеличить
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Об этом говорится на официальном сайте украинской сборной.

После прибытия в национальную команду Малиновский простудился, и простуда переросла в бронхит с высокой температурой. Врачи рекомендовали игроку постельный режим.

Начало — в 22:45 мск.

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