В РФС назвали причины скандальных публикаций в СМИ Британии о футболе в РФ

На вопрос о причинах скандальных публикаций в британских СМИ о якобы имеющемся в России «фанатском беспределе» Смертин ответил, что однозначно объяснить происходящее не так просто.

«Видимо, скандалы настолько востребованы, газеты и каналы гонятся за рейтингом», — сказал он. Смертин пошутил, предложив «не читать до обеда британских газет».

Смертин поделился впечатлениями от общения с британцами. «Как человек, поигравший четыре года в Англии, могу сказать, что к нам уважительно относятся», — сказал он.

Многие британцы любят футбол и уважают «всех на поле и за его пределами». Эти суждения людей зачастую не отражаются в репортажах британского телевидения. Их не публикуют издания, которые стремятся «преподносить все в черном цвете».

Напомним, в феврале 2017 г. на британском телеканал ВВС вышел документальный фильм «Хулиганская армия России», в котором говорится о подготовке фанатов к массовым беспорядкам во время предстоящего в 2018 г. чемпионата мира по футболу.

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин назвал фильм чистейшей «провокацией и фальшивкой».