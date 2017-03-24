Казарян и Пиззелли будут награждены в преддверии матча с Казахстаном
Бывший игрок карагандинского «Шахтера» Геворк Казарян и
экс-игрок «Актобе» Маркос Пиззелли заняли второе и третье место соответственно в голосовании за звание лучшего игрока Армении 2016 года, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт ФФА.
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Церемония награждения состоится сегодня.
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