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24 марта 2017, 11:08 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Казарян и Пиззелли будут награждены в преддверии матча с Казахстаном

Бывший игрок карагандинского «Шахтера» Геворк Казарян и экс-игрок «Актобе» Маркос Пиззелли заняли второе и третье место соответственно в голосовании за звание лучшего игрока Армении 2016 года, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт ФФА.

Бывший игрок карагандинского Шахтера <span class=error>Геворк</span> <span class=error>Казарян</span> и <nobr>экс-игрок</nobr> <span class=error>Актобе</span> <span class=error>Маркос</span> Пиззелли заняли второе и третье место соответственно в голосовании за звание лучшего игрока Армении 2016 года сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт <span class=error>ФФА</span>. Увеличить
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Из-за занятости в своих клубов игроки до сих пор не могли приехать в Армению, чтобы получить свои призы. Сейчас все они находятся в лагере национальной команды.

Церемония награждения состоится сегодня.

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