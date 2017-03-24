Отбор на чемпионат мира по футболу в России возобновится в пятницу

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Европейские сборные разбиты на 9 отборочных групп, победители которых напрямую выходят в финальную стадию чемпионата мира-2018. Восемь обладателей вторых мест с наилучшими показателями в матчах против первой, третьей, четвертой и пятой команд своей группы в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в Россию.

Группа D.

Грузия — Сербия. 20.00 мск

Австрия — Молдавия. 22.45 мск

Ирландия — Уэльс. 22.45 мск.

Положение команд в группе: Ирландия — 10 очков, Сербия — 8, Уэльс — 6, Австрия — 4, Грузия — 2, Молдавия — 1.

Сразу три команды этой группы не имеют в своем пассиве поражений, вот только участники плей-офф Евро-2016 валлийцы трижды в четырех турах сыграли вничью, потому и занимают только третье место.

Ирландцы стали лидерами турнирной таблицы после того, как на старте отбора сумели добиться ничьей (2:2) в концовке матча в Белграде, а затем одержать три скромные победы — 1:0 над Грузией дома и Австрией в гостях и 3:1 в Молдавии.

Сербы «лишнюю» ничью сделали с командой Уэльса в гостях (1:1), а валлийцы, в свою очередь, еще и дома поделили очки дома с грузинами (1:1).

Команда Грузии, пусть и не знает побед, но оба ее поражения случились с разницей в один мяч, так что ее домашняя встреча с сербской сборной может завершиться грустно для гостей.

Неудачным выдался старт кампании для участников Евро-2016 австрийцев, которые, начав с победы в Тбилиси (2:1), в трех последующих встречах набрали только одно очко. Таким образом, предстоящий в Вене их матч с командой Молдавии во многом определит перспективы австрийцев в отборе.

И все-таки центральным матчем пятницы в группе D станет противостояние в Дублине, где ирландцы примут соседей с Туманного Альбиона.

Наставник команды Уэльса Крис Коулман рискнул перед такой важной встречей пригласить под знамена 17-летнего Бена Вудберна из «Ливерпуля», чем вызвал неоднозначную реакцию наставника «красных» Юргена Клоппа.

«Вообще, это был сюрприз для меня, — признался немец. — Я ждал, что Крис позвонит, посоветуется со мной. Я не критикую его, нет, но за развитие игрока отвечают оба тренера. А Бену нужно учиться, развиваться и прогрессировать».

Коулмен ответил на это, что «если бы он сомневался в Вудберне, то не вызвал бы его на такой ответственный матч».

«Я вызываю тех, кто способен справиться с вызовом. И Бен подходит под эту категорию», — сказал специалист.

Группа G.

Италия — Албания. 22.45 мск

Испания — Израиль. 22.45 мск

Лихтенштейн — Македония. 22.45 мск.

Положение команд в группе: Испания и Италия — по 10 очков, Израиль — 9, Албания — 6, Македония и Лихтенштейн — по 0.

В отличие от «миролюбивой» группы D, эта шестерка сборных настроена по отношению друг ко другу просто бескомпромиссно: в 12 встречах была зафиксирована только одна ничья, которую оформили лидеры.

Матч Италии и Испании в Турине завершился вничью 1:1, причем в концовке встречи пришлось отыгрываться хозяевам поля — это с пенальти сделал Даниэле Де Росси.

В других матчах итальянцы и испанцы добились побед, причем подопечные Хулена Лопетеги сделали это, не пропустив ни одного мяча во встречах с Лихтенштейном (8:0), Албанией (2:0 в гостях) и Македонией (4:0).

Сборной Италии несладко пришлось в Скопье, где победа над македонцами (3:2) оказалась волевой, а героем матча стал Чиро Иммобиле, отметившийся дублем, причем второй свой мяч он провел уже в компенсированное время встречи.

Интересен турнирный путь команды Израиля, которая занимает третье место и является весьма опасным конкурентом сборных, которые завоевывали звания чемпионов мира.

Израильтяне уступили на старте кампании итальянцам (1:3), зато потом выиграли трижды, причем сложнее всего им пришлось дома против команды Лихтенштейна (2:1).

Македонию (2:1) и Албанию (3:0) команда Израиля сумела победить в гостях.

Таким образом, в этой группе последить стоит сразу за двумя встречами, идущими параллельно — в Италии и Испании: если гостям в лице албанцев и израильтян удастся отобрать у фаворитов очки, интрига в группе будет весьма закручена.

Ну, а во встрече Лихтенштейн — Македония каждая из команд (а может и обе) имеет шанс набрать первые очки в турнирной таблице.

Группа I.

Турция — Финляндия. 20.00 мск

Косово — Исландия. 22.45 мск

Хорватия — Украина. 22.45 мск.

Положение команд в группе: Хорватия — 10 очков, Украина — 8, Исландия — 7, Турция — 5, Финляндия и Косово — по 1.

Первые четыре тура в этой группе, где силы сборных можно назвать примерно равными, без поражений прошли только две команды — Хорватии и Украины. И вот пришел их черед встречаться друг с другом в Загребе.

Хорваты в четырех встречах вообще пропустили только один мяч — в стартовом домашнем поединке с Турцией (1:1),

а затем в гостях была разгромлена команда Косово (6:0) и скромно повержены финны (1:0). Во втором же домашнем матче сборная Хорватии со счетом 2:0 переиграла других участников Евро-2016 исландцев.

Украинцы начали отборочный турнир с двух ничьих — домашней с исландцами (1:1) и гостевой с турами (2:2), а потом одержали «сухие» победы — над командами Косово (3:0) и Финляндии (1:0).

По словам главного тренера украинцев Андрея Шевченко, матч против хорватов «покажет, на каком уровне мы находимся».

«У соперника есть прекрасные исполнители в середине поля, которые здорово прессингуют, команда хорошо держит мяч и много забивает», — рассказал именитый в прошлом футболист в эфире телеканала «Футбол 1».

Команды Исландии и Турции являются фаворитами в своих противостояниях, и если все в их матчах с косоварами и финнами завершится без сюрпризов, борьба за путевки на ЧМ-2018 в группе обострится.