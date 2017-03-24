Напутственное слово Шевченко и лидерство Бразилии. Главные новости за 23 марта

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Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне поединка со сборной Хорватии. Главный тренер сборной Украины убежден, что для того, чтобы преодолеть такого соперника, нужно максимально усложнить жизнь его полузащиты, которая является сильнейшим звеном. При этом Шевченко отметил, что все его подопечные подходят к игре в хорошей форме.

Анте Чачич говорил о том, что его команда должна подтвердить свой статус одной из сильнейших команд на континенте. Тренер сборной Хорватии убежден, что психологическое преимущество на стороне Украинской. Для победы над серьезным оппонентом Чачич призывает своих подопечных отдать игре всю энергию и продемонстрировать свое мастерство.

Впервые за два года сборная Хорватии сыграет матч при поддержке родных болельщиков. До этого клетчатым приходилось играть на Максимире без зрителей, Хорватия была наказана за неприемлемое поведение ее фанатов. В связи с предысторией, были предприняты максимальные меры безопасности. В частности, правопорядок будут обеспечивать 550 охранников из частных охранных фирм. К слову, на матче будут присутствовать две тысячи украинских болельщиков.

В ночь на пятницу были сыграны матчи отбора к ЧМ в Южной Америке. Центральный поединок проходил в Монтевидео, где Уругвай принимал лидера турнирной таблицы Бразилию. Результат игры определил хет-трик Паулиньо, который, напомним, выступает в китайском «Гуанчжоу Эвергранд». Еще один гол провел Неймар, тогда как в составе уругвайцев забил только Кавани. Бразилия победила со счетом 4:1 и на семь очков оторвалась от второго места, которое занимает Уругвай.

На третье место поднялась Аргентина, которая на своем поле победила Чили благодаря реализованному Лионелем Месси пенальти. Колумбия победила Боливию и вышла на четвертое место. Зато Парагвай переиграл Эквадор со счетом 2:1, благодаря чему приблизился к пятому месту, которое даст право на стыковые матчи. В еще одном матче Перу сыграл вничью с Венесуэлой.

Несколько трансферных новостей из Украины. Турецкие СМИ пишут, что «Бешикташ» предлагает три миллиона за Ярослава Ракицкого. Если «Шахтер» не согласится, стамбульский клуб рассчитывает подписать защитника свободным агентом летом 2018 года, когда у него закончится контракт. Зато «Ницца» не хочет платить 9 млн евро за Беланда — именно такая сумма прописана в договоре аренды. Французский клуб пытается убедить «Динамо» снизить цену на марокканца.

Наша песня хороша. Английские СМИ вновь пишут, что «Манчестер Юнайтед» удалось убедить Гризманна принять его предложение. Сумма трансфера составит 86 млн фунтов, которые прописаны в контракте француза с «Атлетико» в качестве клаузулы. Правда, аналогичных сообщений было уже немало, вот только каждый раз Гризманн заявлял, что его все устраивает в Мадриде.