Хорватия — Украина. Анонс матча
Матч с Исландией — проверка того, насколько новый тренер отличается от своего предшественника. Визит в Турцию определял стрессоустойчивость
сине-желтой команды.
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Поединки с Косово и Финляндией должны были обозначить, способна ли сборная нового формата играть с позиции силы. Игра с Хорватией — самый тяжелый экзамен, который придется сдать Андрею Шевченко. Ровно 22 года назад в поединке с клетчатыми он дебютировал в составе сборной Украины в качестве игрока, но тот матч для легендарного в будущем форварда закончился полным провалом. Сегодня мало кто ожидает от него сенсации, понимая кадровые потенциалы соперников. Однако у Андрея Николаевича есть уникальная возможность одним махом избавиться от репутации
Отбор к ЧМ-2018. Группа I. 5-й тур.
24 марта. Загреб. Стадион Максимир.
Хорватия 21:45 Украина.
Телетрансляция — «Украина», «Футбол 1».
АРБИТР
Антонио Матеу Лаос (Испания). Сборная Украины еще никогда не пересекалась с этим 40-летним рефери. А вот Хорватия с его участием в 2014-м победила на выезде Болгарию в рамках отбора к Евро-2016. Вместе с тем с Лаосом знакомы абсолютное большинство украинских сборников. Зимой 2014-го он работал на домашнем матче «Днепра» против «Тоттенхэма», а в прошлом году обслуживал поединки «Динамо» с «Манчестер Сити» (1:3) и «Шахтера» с «Андерлехтом» (1:0).
ТРАВМЫ.
Шиме Врсалько
Ведран Чорлука (під питанням).
Руслан Малиновський (під питанням).
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.
Иван Перишич.
Эдуард Соболь.
ПОД УГРОЗОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.
Милан Бадель
Домагой Вида.
Артем Кравец
Александр Зінченко
Ярослав Ракицкий
Тарас Степаненко
Александр Кучер.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сборная Украины сыграет восьмой матч с хорватской командой.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Состав сборной Украины спрогнозировать достаточно сложно. Сомнений не возникает лишь по четырем позициям. Ворота наверняка будет защищать Андрей Пятов, в центре защиты сыграет Ярослав Ракицкий, опорная зона будет закреплена за Тарасом Степаненко, Андрей Ярмоленко будет атаковать с правого фланга. Далее можно гадать. Партнером Ракицкого в центре защиты, скорее всего, станет Кучер. На флангах обороны больше шансов выйти в основе имеют Федецкий и Бутко, чем Морозюк и Матвиенко, поскольку первые два уже проверены тренерским штабом сборной.
Формат треугольника в центре поля зависит от того, какую тактику изберет Шевченко — с двумя или одним опорным хавбеком. Если с двумя, то рядом со Степаненко сыграет Малышев, роль атакующего полузащитника достанется Коваленко. Если с одним, тогда на роль полузащитников
Вряд ли тренера остановит тот факт, что Евгений Коноплянка особо не играет в этом году в составе «Шальке». Петряк не столь впечатляет, а у Цыганкова игровых минут будет даже меньше, чем у Евгения. Есть еще вариант с универсалом Зинченко, но Саша тоже в ПСВ особо не играет. Наконец, в нападении есть две равноценные кандидатуры — Кравец, который лучше подходит под контратакующую игру, и Селезнев, излучающий невероятную уверенность.
У Анте Чачича почти не осталось выбора в защите
В центре поля обычно выходят Бадель из «Фиорентины» и испанская пара Модрич — Ракитич. Перишич дисквалифицирован, поэтому на флангах атаки стоит ожидать Марсело Брозовича и Марко Пьяцу. Хотя Марио Манджукич неплохо играет слева в атаке «Ювентуса», возможно, Чачич и использует этот момент, тогда в нападении выйдет или Андрей Крамарич, или Никола Калинич.
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