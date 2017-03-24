Поединки с Косово и Финляндией должны были обозначить, способна ли сборная нового формата играть с позиции силы. Игра с Хорватией — самый тяжелый экзамен, который придется сдать Андрею Шевченко. Ровно 22 года назад в поединке с клетчатыми он дебютировал в составе сборной Украины в качестве игрока, но тот матч для легендарного в будущем форварда закончился полным провалом. Сегодня мало кто ожидает от него сенсации, понимая кадровые потенциалы соперников. Однако у Андрея Николаевича есть уникальная возможность одним махом избавиться от репутации тренера-новичка, главное — убедить игроков, что ничья — это далеко не предел их мечтаний.

Отбор к ЧМ-2018. Группа I. 5-й тур.

24 марта. Загреб. Стадион Максимир.

Хорватия 21:45 Украина.

Телетрансляция — «Украина», «Футбол 1».

АРБИТР

Антонио Матеу Лаос (Испания). Сборная Украины еще никогда не пересекалась с этим 40-летним рефери. А вот Хорватия с его участием в 2014-м победила на выезде Болгарию в рамках отбора к Евро-2016. Вместе с тем с Лаосом знакомы абсолютное большинство украинских сборников. Зимой 2014-го он работал на домашнем матче «Днепра» против «Тоттенхэма», а в прошлом году обслуживал поединки «Динамо» с «Манчестер Сити» (1:3) и «Шахтера» с «Андерлехтом» (1:0).

ТРАВМЫ.

Шиме Врсалько

Ведран Чорлука (під питанням).

Руслан Малиновський (під питанням).

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.

Иван Перишич.

Эдуард Соболь.

ПОД УГРОЗОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.

Милан Бадель

Домагой Вида.

Артем Кравец

Александр Зінченко

Ярослав Ракицкий

Тарас Степаненко

Александр Кучер.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сборная Украины сыграет восьмой матч с хорватской командой. Сине-желтым лишь раз удавалось обыграть балканскую сборную — в отборе к Евро-1996 команда Анатолия Конькова победила благодаря единственному голу Юрия Калитвинцева. Еще три матча закончились ничьей, в трех поединках победу праздновали хорваты. В Загреб Украина приезжает в пятый раз. Первый визит состоялся в 1993-м, когда команды сыграли товарищеский матч. На голы Шукер, Аджича и Бичанича украинцы смогли ответить лишь точным ударом Андрея Гусина. Последний раз команды играли между собой в столице Хорватии в 2009 году. Тот поединок закончился ничьей 2:2, при этом один из голов провел нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Лучшим бомбардиром противостояния является Давор Шукер, на счету которого три забитых мяча (один в 1993-м, два — в 1995-м). В составе украинской команды двумя забитыми мячами отметился Андрей Шевченко, который также поразил ворота соперника в печально известном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-1998. Сборная Украины под руководством Шевченко еще не проигрывала. Сине-желтые сыграли вничью с исландцами и турками и победили Косово и Финляндию. С восемью набранными очками наша сборная занимает второе место. На первом — Хорватия, которая одержала три победы и один раз сыграла вничью (с Турцией). Нынешний тренер сборной Хорватии Анте Чачич не имел серьезных достижений в качестве игрока. Однако заработал себе имя, возглавляя клубы местного чемпионата. Взлет произошел, когда он выиграл с загребским «Динамо» национальные лигу и кубок. Сборную Чачич возглавляет с сентября 2015 года. С тех пор он выиграл 12 матчей, трижды сыграл вничью и лишь раз проиграл — в 1/8 финала Евро-2016 Португалии. Сборная Хорватии последний раз проигрывала на своем поле в октябре 2013 года, когда в рамках отбора к ЧМ-2014 уступила Бельгии 1:2. Самым опытным игроком в составе хорватской команды является полузащитник «Реала» Лука Модрич, который сыграл за сборную 95 матчей, забив 11 голов. Второй по этому показателю — Иван Ракитич (82 матча, 13 голов). Андрей Ярмоленко может забить 30-й гол в составе сборной Украины. Сейчас на его счету 29 точных ударов в 67 матчах. За главную команду страны может впервые сыграть защитник Николай Матвиенко, зато для Руслана Ротаня матч может стать 93-м в карьере. В таком случае в списке гвардейцев сборной он обойдет Александра Шовковского.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Состав сборной Украины спрогнозировать достаточно сложно. Сомнений не возникает лишь по четырем позициям. Ворота наверняка будет защищать Андрей Пятов, в центре защиты сыграет Ярослав Ракицкий, опорная зона будет закреплена за Тарасом Степаненко, Андрей Ярмоленко будет атаковать с правого фланга. Далее можно гадать. Партнером Ракицкого в центре защиты, скорее всего, станет Кучер. На флангах обороны больше шансов выйти в основе имеют Федецкий и Бутко, чем Морозюк и Матвиенко, поскольку первые два уже проверены тренерским штабом сборной.

Формат треугольника в центре поля зависит от того, какую тактику изберет Шевченко — с двумя или одним опорным хавбеком. Если с двумя, то рядом со Степаненко сыграет Малышев, роль атакующего полузащитника достанется Коваленко. Если с одним, тогда на роль полузащитников box-to-box лучше подходят Малиновский и Сидорчук, но и Руслана Ротаня не стоит сбрасывать со счетов.

Вряд ли тренера остановит тот факт, что Евгений Коноплянка особо не играет в этом году в составе «Шальке». Петряк не столь впечатляет, а у Цыганкова игровых минут будет даже меньше, чем у Евгения. Есть еще вариант с универсалом Зинченко, но Саша тоже в ПСВ особо не играет. Наконец, в нападении есть две равноценные кандидатуры — Кравец, который лучше подходит под контратакующую игру, и Селезнев, излучающий невероятную уверенность.

У Анте Чачича почти не осталось выбора в защите из-за травмы Врсалько и Чорлуки. Домагою Виде придется сместиться на правый фланг. В центре защиты в таком случае сыграют Тин Едвай и Матей Митрович. Слева сыграет Йосип Пиварич, руководить обороной будет голкипер «Монако» Даниел Субашич.

В центре поля обычно выходят Бадель из «Фиорентины» и испанская пара Модрич — Ракитич. Перишич дисквалифицирован, поэтому на флангах атаки стоит ожидать Марсело Брозовича и Марко Пьяцу. Хотя Марио Манджукич неплохо играет слева в атаке «Ювентуса», возможно, Чачич и использует этот момент, тогда в нападении выйдет или Андрей Крамарич, или Никола Калинич.