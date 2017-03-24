На стадионе «Екатеринбург-Арена» приступили к отделке фасадов: работы планируется завершить осенью
На стадионе «Екатеринбург-Арена», где уже в следующем году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, приступили к отделке фасадов. Работы проводит компания «Синара-Девелопмент», которая является генеральным подрядчиком по проекту реконструкции стадиона в уральской столице к ЧМ-2018.
Как сообщили Накануне.RU в центре общественных связей Группы Синара, в первую очередь будет проведен монтаж перфорированных панелей на готовые металлоконструкции над историческими стенами стадиона. Фасадные работы также будут выполнены на западной и восточной сторонах «Екатеринбург-Арены», исключая южную и северную, где устанавливаются
По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, отделка фасада будет завершена осенью текущего года.
«Для оформления внешнего контура стадиона будет установлена специальная система архитектурной подсветки, которая позволит не только использовать различные цветовые эффекты и режимы освещения, но и воспроизводить на фасаде тестовые сообщения: счет матча, название спорткомплекса и многое другое», — уточнил Уфимцев.
Как добавили в компании, на строительной площадке «Екатеринбург-Арены» также ведутся работы по остальным направлениям: устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной
Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно футболисты, тренеры и руководство ФК «Урал» впервые побывали на стройке стадиона «Екатеринбург-Арена». Уже через год он станет основной площадкой для проведения домашних матчей «Урала».
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