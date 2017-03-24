На стадионе «Екатеринбург-Арена» приступили к отделке фасадов: работы планируется завершить осенью

Как сообщили Накануне.RU в центре общественных связей Группы Синара, в первую очередь будет проведен монтаж перфорированных панелей на готовые металлоконструкции над историческими стенами стадиона. Фасадные работы также будут выполнены на западной и восточной сторонах «Екатеринбург-Арены», исключая южную и северную, где устанавливаются сборно-разборные трибуны. Серые перфорированные панели защитят от ветровой нагрузки внутреннее пространство арены, а также будут выполнять декоративную и эстетическую функции.

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, отделка фасада будет завершена осенью текущего года.

«Для оформления внешнего контура стадиона будет установлена специальная система архитектурной подсветки, которая позволит не только использовать различные цветовые эффекты и режимы освещения, но и воспроизводить на фасаде тестовые сообщения: счет матча, название спорткомплекса и многое другое», — уточнил Уфимцев.

Как добавили в компании, на строительной площадке «Екатеринбург-Арены» также ведутся работы по остальным направлениям: устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной сборно-разборных трибун, отделочные работы в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и объектов периферии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно футболисты, тренеры и руководство ФК «Урал» впервые побывали на стройке стадиона «Екатеринбург-Арена». Уже через год он станет основной площадкой для проведения домашних матчей «Урала».