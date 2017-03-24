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24 марта 2017, 9:18 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Стало известно, какой телеканал в прямом эфире покажет матч отбора ЧМ-2018 Армения — Казахстан

26 марта сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Армении в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоится в Армении и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал «Казахстан». Начало трансляции в 21:50. Также ожидается, что в прямом эфире игру Армения — Казахстан покажет KazSport, но в данное время на сайте нет об этом информации.

Напомним, что 22 марта сборная Казахстана провела товарищеский матч против команды Кипра, в котором уступила со счетом 1:3. После первого тайма подопечные Александра Бородюка, благодаря голу Таната Нусербаева, выигрывали со счетом 1:0. Однако на 56-й минуте Несторас Митидис сравнял счет, а затем Фанос Кателарис на 62-й и Димитрис Христофи на 67-й сделали счет 3:1 в пользу хозяев.

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