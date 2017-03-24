Гол Месси принес аргентинцам победу над чилийцами в матче отбора ЧМ-2018

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Единственный гол в матче с пенальти забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси на 16-й минуте.

Ранее в матчах 13-го тура колумбийцы дома обыграли сборную Боливии (1:0), бразильцы в гостях разгромили команду Уругвая (4:1), а сборная Парагвая на своем поле взяла верх над эвквадорцами (2:1). Команды Венесуэлы и Перу сыграли вничью со счетом 2:2.

Аргентинцы одержали вторую победу подряд в отборочном турнире и смогли подняться на третью строчку в таблице, набрав 22 очка в 13 матчах.

Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (30 очков), второе место занимает команда Уругвая (23), четвертое — Колумбии (21), пятое — Эквадора (20), шестое — Чили (20), седьмое — Парагвая (18), восьмое — Перу (15), девятое — Боливии (7), десятое — Венесуэлы (6).