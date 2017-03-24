Сборная Бразилии разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборочном турнире ЧМ-2018

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Три мяча в составе бразильцев забил Паулиньо (18-я, 51-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Неймар (74). В составе сборной Уругвая с пенальти отличился Эдинсон Кавани (9).

Команда Уругвая впервые за неполных восемь лет проиграла на домашнем стадионе «Сентенарио». Предыдущее поражение случилось 6 июня 2009 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года, тогда уругвайцы также были разгромлены бразильцами (0:4).

Ранее в стартовом матче 13-го тура колумбийцы благодаря голу Хамеса Родригеса обыграли сборную Боливии (1:0). В свою очередь, сборная Парагвая на своем поле победила команду Эквадора со счетом 2:1. Кроме того, в 13-м туре еще пройдут матчи Аргентина — Чили и Венесуэла — Перу.

Бразильцы одержали седьмую победу подряд в отборочном турнире и укрепили лидерство, набрав 30 очков в 13 матчах. Второе место занимает сборная Уругвая (23 очка), третье — Колумбии (21), четвертое — Эквадора (20), пятое — Чили (20 очков после 12 игр), шестое — Аргентины (19 после 12 игр), седьмое — Парагвая (18), восьмое — Перу (14 очков после 12 игр), девятое — Боливии (7), десятое — Венесуэлы (5 после 12 игр).

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.