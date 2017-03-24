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24 марта 2017, 1:40 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Гол Хамеса принёс Колумбии победу над Боливией в отборе ЧМ-2018

Сборная Колумбии минимально победила Боливию в матче 13-го тура группового этапа южноамериканского отбора на чемпионат мира 2018 года.

Встреча прошла в Барранкилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу колумбийцев. Единственный гол на 83-й минуте забил полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес.

После этой победы Колумбия набрала 21 очко и поднялась на третье место в таблице отборочного турнира, проведя на игру больше своих конкурентов. Боливия (7 очков) занимает 9-е место из 10 команд.

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