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«Дилемм в нашей команде нет. Все дилеммы, которые были, я уже разрешил. Команда полностью готова к игре. Завтра выйдет на поле настоящий сплоченный коллектив, который будет играть на победу», — начал тренер.

«Завтрашняя игра — очень важная. Это игра на половине пути в квалификации. И результат будет очень важным. Что нас приободряет, так это присутствие болельщиков. Мы уже давно не играли при болельщиках, и факт их присутствия на Максимире будет для нас крайне важным. Я крайне осуждаю любые формы проявления насилия, ксенофобии. Верю, что наши болельщики завтра будут толерантными, спокойными и гостеприимными».

«Что касается соперника, то у Украины отличная команда. Шевченко ведет работу в правильном направлении и добился уже хороших результатов. Завтра нам будет крайне непросто».

«Мы говорили с игроками про все сильные стороны соперника, изучали сборную Украины. Завтра нам необходимо будет приложить максимум усилий, чтобы добиться победы. Думаю, мои подопечные понимают важность игры и серьезность соперника, с которым нам придется встретиться».

В свою очередь, игрок хорватской команды Лука Модрич отметил: «Мы очень ждем эту очень важную игру, и присутствие публики очень важно. Нам нужна поддержка болельщиков, это очень важно. Как в ситуации, когда у нас будет все хорошо так и, особенно, в трудную минуту. Что касается соперника, то сборная Украины очень выросла за последнее время. Однозначно, это будет самый серьезный для нас соперник в нынешнем отборочном цикле. Что касается большого представительства игроков загребского “Динамо”, на стадионе которого мы сыграем этот матч, то могу сказать одно — в “Динамо” всегда были профессионалы. Работа, работа, работа.. Тяжкая работа — это основной залог успеха клуба».

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на арене «Максимир». Матч начнется в 21.45 по Киеву.