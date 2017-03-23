Сборная Японии обыграла команду ОАЭ в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Встреча группы В, прошедшая в четверг в ОАЭ, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Юя Кубо (на 13-й минуте) и Ясуюки Конно (51).

Японцы в следующем матче отборочного турнира 28 марта сыграют дома с командой Таиланда. Сборную ОАЭ в этот же день ждет выездная встреча с австралийцами.