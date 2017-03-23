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23 марта 2017, 21:17 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Японии обыграла команду ОАЭ в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Сборная Японии по футболу обыграла команду ОАЭ в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча группы В, прошедшая в четверг в ОАЭ, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Юя Кубо (на 13-й минуте) и Ясуюки Конно (51).

Японцы в следующем матче отборочного турнира 28 марта сыграют дома с командой Таиланда. Сборную ОАЭ в этот же день ждет выездная встреча с австралийцами.

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