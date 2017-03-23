Сборная Японии обыграла команду ОАЭ в матче отбора ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Сборная Японии по футболу обыграла команду ОАЭ в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча группы В, прошедшая в четверг в ОАЭ, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Юя Кубо (на 13-й минуте) и Ясуюки Конно (51).
Японцы в следующем матче отборочного турнира 28 марта сыграют дома с командой Таиланда. Сборную ОАЭ в этот же день ждет выездная встреча с австралийцами.
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