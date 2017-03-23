Сборная Ирана обыграла команду Катара в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Мяч на 52-й минуте забил Мехди Тареми. В турнирной таблице группы A иранцы занимают первое место, набрав 14 очков, на второй строчке расположилась команда Южной Кореи (10), на третьей — Узбекистана (9), на четвертой — Сирии (8), на пятой — Китая (5), на шестой — Катара (4).

В другом матче сборная Японии оказалась сильнее команды ОАЭ — 2:0. В группе B лидирует сборная Саудовской Аравии (13), второе место занимают японцы (13), третье — австралийцы (10), четвертое — сборная ОАЭ (9), пятое — Ирака (4), шестое — Таиланда (1).

На третьем этапе отбора к ЧМ в Азии 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.