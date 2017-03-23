Шевченко: Задача команды — создать определенный прессинг
На стадионе «Максимир» в Загребе состоялась
пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне матча против сборной Хорватии в отборочном цикле ЧМ-2018, сообщает корреспондент УНИАН.
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«Отвечая на вопрос. о своих воспоминаниях от стадиона в Загребе в качестве игрока, Шевченко заметил: «У меня очень плохая память, особенно то, что касается игрока (улыбается). Это была шутка Здесь в Хорватии всегда было очень трудно, особенно сейчас, когда подобрался такой коллектив, столь классные игроки».
«Говоря о предстоящем матче, тренер заметил: «Нам удалось сделать определенный микроцикл, был сбор, мы посмотрели игроков. Плюс, мы можем следить онлайн за игроками в клубах. Касательно профессиональной составляющей — команда готова. Все игроки могут выполнять свою работу качественно. Касательно других аспектов — психологии и т.д., игра завтра покажет. Каждый футболист, безусловно, индивидуально подходит к матчу».
«Задача команды — создать определенный прессинг. В случае со сборной Хорватии — зона комфорта — середина поля. Мы должны ограничить соперника в этой зоне, создать ему определенные неудобства, тогда нам будет гораздо легче достичь положительного результата».
«Да, я говорил и периодически общаюсь с представителями
«Касательно футболистов, у которых нет игровой практики — мы смотрели на их физические и игровые кондиции. Повторюсь, все игроки готовы с профессиональной точки зрения. В этом вопросов нет. Говоря о психологическом аспекте их готовности к игре скажу так — я в них верю».
«Результат очень важен. Добиться результата крайне важно для нас в нынешней ситуации. Но, вместе с тем, я буду просить игроков добиться результата в хорошей, красивой игре», подытожил Шевченко.
Как сообщал УНИАН, матч
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