Степаненко: На матч против Хорватии нужно хорошо настроиться и верить в свои силы

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«По поводу психологии — очень каждый аспект в игре. Играем на выезде, очень важная игра, очень сильная команда-противник. Хорошо настроиться, верить в свои силы — тогда все получится», — начал игрок.

«Насчет соперника — у них есть очень сильные Модрич и Ракитич. Мы проводили множественные теоретические занятия, изучили соперника досконально. Понятно, что этих игроков нельзя оставлять в одиночестве, мы должны закрывать все зоны, играть грамотно в обороне. Это главная задача».

«Нравятся ли мне игры с такими сильными соперниками? Конечно, матчи такого высокого уровня на международной арене, это всегда здорово. Игроки всегда ждут таких матчей. Именно в них ты понимаешь какого ты достиг своего определенного уровня, чего ждать в будущем, готов ли ты к матчам на международной арене, на столь высоком уровне. С такими соперниками, как звезды мирового футбола из сборной Хорватии».

«Что нужно сделать, чтобы получить удовольствие от игры? Мы внешне напряжены, может быть, а внутри, поверьте, все спокойно. Мы спокойно готовимся к игре. Мы не приехали отбиваться, ставить “автобусы”, м ы приехали играть, показать хороший футбол, порадовать себя и болельщиков. Для нас это важно, каждый чувствует, что мы приехали сюда за результатом. Мы приехали играть в футбол. И завтра, поверьте, каждый из нас будет просто играть в футбол, получать наслаждение и доставлять его болельщикам».