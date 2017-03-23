Швейцарская прокуратура допросила Беккенбауэра по делу о мошенничестве с ЧМ-2006

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«В четверг у меня был разговор со швейцарским федеральным прокурором в рамках запланированного слушания, и я ответил на его вопросы, — сказал Беккенбауэр. — Из уважения к прокурору, а также по его просьбе, я больше ничего не могу сказать по этому поводу».

В начале сентября 2016 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Беккенбауэра. Ранее появилась информация, что в 2002 году на тот момент глава компании «Адидас» Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков (около 6,7 млн евро) в заявочный комитет «Германия-2006», руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза (ДФБ) Вольфганг Нирсбах.

Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Ранее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование этого дела, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.