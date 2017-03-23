Захарова предупредила о попытках Запада «сорвать» ЧМ-2018 в России

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По словам Захаровой, Запад предпримет «серьезные шаги» по срыву чемпионата. «В скором времени мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении», — подчеркнула она.

Для этого, по ее мнению, «будут использованы все возможности — информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы». «К сожалению, хештэг “МИД знал” (#мидзнал) не потеряет свою актуальность», — отметила Захарова.

Западные СМИ устроили «черную пиар-кампанию» из-за злоупотреблений российскими спортсменами допинга и делали «памятные инсинуации» об организации Олимпиады в Сочи, подчеркнула представитель МИД. Снимать такие фильмы дорого, что говорит о том, что эта «четкая мейнстримовская линия» заказана и финансируется, добавила она. Захарова напомнила о репортаже, который пару дней назад опубликовал британский таблоид Daily Mirror. В тексте речь шла о подготовке в России боевых фанатских групп, нацеленных на драки с иностранцами. При этом текст сопровождался роликом с кулачными боями во время празднования Масленицы у стен Измайловского Кремля.

Представитель МИД обратилась к фанатам иностранных футбольных клубов с призывом «быть внимательнее» и «прислушаться к мнению своих соотечественников, которые не побоялись» приехать в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы.

27 декабря 2016 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось о признании российскими чиновниками допинг-системы в стране. В материале ссылались на слова и.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анну Анцелиович, которая сказала, что «это был институциональный сговор».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле «не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник». «Нужно проверить достоверность этих слов», — уточнил он. Москва, по словам Пескова, «категорически отрицает» данные обвинения. Позже в РУСАДА заявили, что слова «Анцелиович были искажены и вырваны из контекста». В ответ на это автор статьи в The New York Times Ребекка Руиз заявила, что все цитаты в ее статье «являются точными».

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.