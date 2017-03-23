Захарова предупредила о попытках Запада «сорвать» ЧМ-2018 в России
Страны Запада готовят России «различные сюрпризы», чтобы сорвать чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова (ее брифинг опубликован на сайте министерства).
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Видимо, что-то случилось...
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По словам Захаровой, Запад предпримет «серьезные шаги» по срыву чемпионата. «В скором времени мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении», — подчеркнула она.
Для этого, по ее мнению, «будут использованы все возможности — информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы». «К сожалению, хештэг “МИД знал” (#мидзнал) не потеряет свою актуальность», — отметила Захарова.
Западные СМИ устроили «черную пиар-кампанию»
Представитель МИД обратилась к фанатам иностранных футбольных клубов с призывом «быть внимательнее» и «прислушаться к мнению своих соотечественников, которые не побоялись» приехать в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы.
27 декабря 2016 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось о признании российскими чиновниками
Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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