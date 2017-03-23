Сборная Ирака сыграла вничью с командой Австралии в матче отбора ЧМ-2018

Встреча группы B, прошедшая в четверг в Тегеране, завершилась со счетом 1:1. Австралийцы вышли вперед на 39-й минуте после гола Мэттью Леки. Ответный мяч на 76-й минуте забил Ахмед Ясин.

В следующем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 австралийцы 28 марта примут команду ОАЭ, в этот же день иракцы в гостях сыграют со сборной Саудовской Аравии.