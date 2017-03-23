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23 марта 2017, 19:03 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Ирака сыграла вничью с командой Австралии в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Сборная Ирака сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Встреча группы B, прошедшая в четверг в Тегеране, завершилась со счетом 1:1. Австралийцы вышли вперед на 39-й минуте после гола Мэттью Леки. Ответный мяч на 76-й минуте забил Ахмед Ясин.

В следующем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 австралийцы 28 марта примут команду ОАЭ, в этот же день иракцы в гостях сыграют со сборной Саудовской Аравии.
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