Сборная Сирии победила команду Узбекистана в отборочном матче ЧМ-2018
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Сборная Сирии по футболу победила команду Узбекистана в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Встреча группы A, прошедшая на нейтральном поле в Малайзии, завершилась со счетом 1:0 в пользу сирийцев. Победный гол на 91-й минуте с пенальти забил Омар Харбин.
В параллельном матче третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 в рамках группы B сборная Саудовской Аравии в Бангкоке разгромила команду Таиланда со счетом 3:0.
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