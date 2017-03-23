Сборная Сирии победила команду Узбекистана в отборочном матче ЧМ-2018

Встреча группы A, прошедшая на нейтральном поле в Малайзии, завершилась со счетом 1:0 в пользу сирийцев. Победный гол на 91-й минуте с пенальти забил Омар Харбин.

В параллельном матче третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 в рамках группы B сборная Саудовской Аравии в Бангкоке разгромила команду Таиланда со счетом 3:0.