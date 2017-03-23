Британская компания сняла альтернативный фильм о российских фанатах перед ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала в феврале фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы. Позднее журналисты из компании Copa90 поставили под сомнение утверждения об агрессивности российских фанатов и решили снять свою версию фильма под названием «Должны ли мы бояться чемпионата мира в России?» о местных болельщиках, в котором приняли участие генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, известные российские журналисты Игорь Рабинер и Дмитрий Дерунец, а также представители фанатских движений. Фильм вышел 10 марта.

«Мы уже давно делаем видео о фанатской культуре, футбол — это же уникальная штука, мало что может объединять в таком формате столько людей, — сказал Симчик. — И, конечно, в преддверии чемпионата мира к вашей стране огромный интерес. Почти все в нашей съемочной группе были у вас в первый раз, Россия — обычная страна, как и все другие, впечатляют широкие пространства, проспекты, оставшиеся с советских времен. Никакого недружелюбия, закрытости я не увидел, наоборот, подтвердился другой стереотип — о русском гостеприимстве».