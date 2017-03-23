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23 марта 2017, 11:18 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Британская компания сняла альтернативный фильм о российских фанатах перед ЧМ-2018

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Британское объединение Copa90 сняло альтернативный фильм о российских футбольных болельщиках перед чемпионатом мира 2018 года в России. Об этом порталу Life.ru сообщил один из создателей фильма Мартино Симчик.

<em>МОСКВА 23 марта. /ТАСС/. </em>Британское объединение Copa90 сняло альтернативный фильм о российских футбольных болельщиках перед чемпионатом мира 2018 года в России. Об этом порталу <span class=error>Life</span>.ru сообщил один из создателей фильма <span class=error>Мартино</span> <span class=error>Симчик</span>. Увеличить
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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала в феврале фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы. Позднее журналисты из компании Copa90 поставили под сомнение утверждения об агрессивности российских фанатов и решили снять свою версию фильма под названием «Должны ли мы бояться чемпионата мира в России?» о местных болельщиках, в котором приняли участие генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, известные российские журналисты Игорь Рабинер и Дмитрий Дерунец, а также представители фанатских движений. Фильм вышел 10 марта.

«Мы уже давно делаем видео о фанатской культуре, футбол — это же уникальная штука, мало что может объединять в таком формате столько людей, — сказал Симчик. — И, конечно, в преддверии чемпионата мира к вашей стране огромный интерес. Почти все в нашей съемочной группе были у вас в первый раз, Россия — обычная страна, как и все другие, впечатляют широкие пространства, проспекты, оставшиеся с советских времен. Никакого недружелюбия, закрытости я не увидел, наоборот, подтвердился другой стереотип — о русском гостеприимстве».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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