Британская компания сняла альтернативный фильм о российских фанатах перед ЧМ-2018
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Британское объединение Copa90 сняло альтернативный фильм о российских футбольных болельщиках перед чемпионатом мира 2018 года в России. Об этом порталу Life.ru сообщил один из создателей фильма Мартино Симчик.
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Британская телерадиовещательная корпорация
«Мы уже давно делаем видео о фанатской культуре, футбол — это же уникальная штука, мало что может объединять в таком формате столько людей, — сказал Симчик. — И, конечно, в преддверии чемпионата мира к вашей стране огромный интерес. Почти все в нашей съемочной группе были у вас в первый раз, Россия — обычная страна, как и все другие, впечатляют широкие пространства, проспекты, оставшиеся с советских времен. Никакого недружелюбия, закрытости я не увидел, наоборот, подтвердился другой стереотип — о русском гостеприимстве».
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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