Событие футбольного дня. Психологический бой украинцев и хорватов

Украине никогда не было легко в матчах против хорватов (а «клетчатые», напомним, — один из наиболее разведанных соперников сборной Украины; со времен Независимости состоялось уже семь матчей между командами). Но на этот раз будет, пожалуй, труднее всего. Хорватия продемонстрировала прекрасную игру на чемпионате Европы, вылетев только из-за феномена Португалии. И с тех пор не опускает планку. А Украина сейчас — одна из самых слабых по кадровому подбору за несколько последних лет. Да и тренер Андрей Шевченко со своими помощниками еще полностью плечи не расправили. Однако стоит ли опускать руки заблаговременно?

Риторика украинцев нравиться не может. Члены команды не стесняются высказываний насчет того, что ничья, а, соответственно, и одно добытое на «Максимире» очко будет за счастье. Конечно, с этим утверждением трудно не согласиться, но трудно согласиться с тем, что его выражают не эксперты или журналисты, а те, кто непосредственно будет бороться на поле. Психология неудачников нам не нужна.

С другой стороны, возможно, это такой психологический ход? Украинцы ведут себя крайне скромно и много уважения проявляют к сопернику. А соперник ни капли не сомневается в своем величии. «Клетчатые» называют Украину крепким соперником, но не представляют ситуации, при которой могут потерять очки. И такая уверенность наблюдается не только у лидеров. Волну поддерживают даже молодые футболисты. Пускай так… Важно удивить хорватов на футбольном поле. А пока пусть считают себя фаворитами.