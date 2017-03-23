Андрей Шевченко: Шанс выйти в пятницу с первых минут имеют все футболисты сборной

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— Как себя чувствуете, Андрей Николаевич?

— Получше. Погода в Бад-Тацмансдорфе последние пару дней этому способствовала, да и врачи сборной приложили все силы, чтобы во время тренировки футболисты могли меня слышать даже на самом отдаленном участке поля. (Улыбается).

— Ваш медицинский штаб кого угодно в два счета поставит на ноги. Вот приболел Руслан Малиновский, его участие в предстоящем матче было под вопросом, но процедуры и пара капельниц возвратили его строй. Он на последних тренировках работал без ограничений?

— Пару дней Руслан пропустил из-за температуры. Однако во вторник уже тренировался со всеми — как и в среду с утра, перед выездом из нашего австрийского лагеря в Загреб.

— В Бельгии Малиновскому неплохо удаются «стандарты». Есть мнение, что именно ему вы поручите в матче с Хорватией исполнение штрафных…

— Ну, это провокационный вопрос. (Смеется). Чтобы так спрашивать, надо быть твердо уверенным в том, что за Малиновским забронировано место в составе. А решения-то как раз пока нет. Вот определимся с составом — тогда и распределим задачи. На закрытой для посторонних глаз и ушей предматчевой установке.

— Не спрашивая у вас стартовый состав, который, предполагаю, сформирован в тренерской голове по большинству позиций, попробую уточнить: есть ли сегодня в сборной штатный пенальтист? Евгений Коноплянка с 11-метровой отметки в этом отборе не забил, Андрею Ярмоленко повезло больше. А есть ведь еще Евгений Селезнев…

— В команде к исполнению пенальти должны быть готовы два-три человека. А кто станет бить — они решат между собой непосредственно на поле. Если кто-то не чувствует в себе уверенности — не сомневайтесь, скажет об этом честно — и доверит удар партнеру.

— Возвращаясь на мгновение к лазарету: пропустившие пару дней в самом начале сбора Николай Морозюк и Тарас Степаненко тоже в основной группе?

— Да, они тренируются без ограничений.

— Спросил об этом вот почему: на сборе в Бад-Тацмансдорфе работали 27 футболистов, в заявку же могут быть внесены только 23. До выезда в Загреб кто-то отсеян — или в столицу Хорватии приехали все игроки?

— Мы не отсеивали никого. Приехали все, а кто не попадет в результате в протокол — будет смотреть матч с трибуны «Максимира».

— Селезнев по приезду в лагерь сборной поприветствовал молодых игроков шутливым: «А вы что тут делаете, дети?» Резонный вопрос: в команде есть дедовщина?

— (Смеется). Женя — веселый парень. Но если серьезно, то никакой дедовщины в сборной нет и быть не может. Атмосфера в коллективе отличная, молодые и опытные ребята у нас в абсолютно равных условиях. И гарантом этого баланса является главный тренер.

— Кстати, о «детях». Поговаривают, что вы уже приняли решение: дисквалифицированного Эдуарда Соболя слева в обороне заменит Николай Матвиенко…

— Шанс выйти в пятницу с первых минут имеют все футболисты из нашей обоймы. И шанс этот для всех пока абсолютно равный.

— Мирон Маркевич считает, что отсутствие игровой практики у многих вызванных вами футболистов — даже плюс: мотивации будет побольше. Согласны?

— Тут трудно поспорить: у игроков, не выходящих стабильно на поле в своих клубах, стремление проявить себя в сборной возрастает многократно.

— А согласитесь ли с мнением абсолютного большинства специалистов и болельщиков, что ничья в Загребе — оптимальный результат?

— Любой результат, приносящий очки, для нас в этом матче будет оптимальным.

— Хорватские защитники говорят: хорошо, что Шевченко уже не нападающий, а тренер. Но вы, полагаю, и в новом качестве готовы преподнести их команде сюрприз?

— Наша задача — показать в этой встрече свою игру. Не отступить от тех принципов, которые исповедовали осенью в начале отборочного цикла. Соперник силен, в чем мы убеждались неоднократно на протяжении многих лет — в том числе и на Euro-2016, где хорваты не уступали ни одному оппоненту, а многих превосходили.

Результат, конечно, будет иметь большое значение, однако не меньшим окажется наше желание посмотреть, как мы выглядим со своей игровой философией на фоне такого серьезного противника.

— Рискнете ли сыграть с Хорватией первым номером — как с Турцией в Конье, например?

— (После паузы). Кто больше будет контролировать мяч, покажет матч. Мы однозначно попробуем навязать сопернику свою игру, но вот позволят ли это хорваты — увидим на «Максимире». Вся наша работа на сборе была направлена на то, чтобы желаемое удалось.