Андрей Шевченко: Шанс выйти в пятницу с первых минут имеют все футболисты сборной
Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем с хорватами рассказал о ситуации в команде и процесс подготовки к поединку.
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— Как себя чувствуете, Андрей Николаевич?
— Получше. Погода в
— Ваш медицинский штаб кого угодно в два счета поставит на ноги. Вот приболел Руслан Малиновский, его участие в предстоящем матче было под вопросом, но процедуры и пара капельниц возвратили его строй. Он на последних тренировках работал без ограничений?
— Пару дней Руслан пропустил
— В Бельгии Малиновскому неплохо удаются «стандарты». Есть мнение, что именно ему вы поручите в матче с Хорватией исполнение штрафных…
— Ну, это провокационный вопрос. (Смеется). Чтобы так спрашивать, надо быть твердо уверенным в том, что за Малиновским забронировано место в составе. А
— Не спрашивая у вас стартовый состав, который, предполагаю, сформирован в тренерской голове по большинству позиций, попробую уточнить: есть ли сегодня в сборной штатный пенальтист? Евгений Коноплянка с 11-метровой отметки в этом отборе не забил, Андрею Ярмоленко повезло больше. А есть ведь еще Евгений Селезнев…
— В команде к исполнению пенальти должны быть готовы
— Возвращаясь на мгновение к лазарету: пропустившие пару дней в самом начале сбора Николай Морозюк и Тарас Степаненко тоже в основной группе?
— Да, они тренируются без ограничений.
— Спросил об этом вот почему: на сборе в
— Мы не отсеивали никого. Приехали все, а кто не попадет в результате в протокол — будет смотреть матч с трибуны «Максимира».
— Селезнев по приезду в лагерь сборной поприветствовал молодых игроков шутливым: «А вы что тут делаете, дети?» Резонный вопрос: в команде есть дедовщина?
— (Смеется). Женя — веселый парень. Но если серьезно, то никакой дедовщины в сборной нет и быть не может. Атмосфера в коллективе отличная, молодые и опытные ребята у нас в абсолютно равных условиях. И гарантом этого баланса является главный тренер.
— Кстати, о «детях». Поговаривают, что вы уже приняли решение: дисквалифицированного Эдуарда Соболя слева в обороне заменит Николай Матвиенко…
— Шанс выйти в пятницу с первых минут имеют все футболисты из нашей обоймы. И шанс этот для всех пока абсолютно равный.
— Мирон Маркевич считает, что отсутствие игровой практики у многих вызванных вами футболистов — даже плюс: мотивации будет побольше. Согласны?
— Тут трудно поспорить: у игроков, не выходящих стабильно на поле в своих клубах, стремление проявить себя в сборной возрастает многократно.
— А согласитесь ли с мнением абсолютного большинства специалистов и болельщиков, что ничья в Загребе — оптимальный результат?
— Любой результат, приносящий очки, для нас в этом матче будет оптимальным.
— Хорватские защитники говорят: хорошо, что Шевченко уже не нападающий, а тренер. Но вы, полагаю, и в новом качестве готовы преподнести их команде сюрприз?
— Наша задача — показать в этой встрече свою игру. Не отступить от тех принципов, которые исповедовали осенью в начале отборочного цикла. Соперник силен, в чем мы убеждались неоднократно на протяжении многих лет — в том числе и на Euro-2016, где хорваты не уступали ни одному оппоненту, а многих превосходили.
Результат, конечно, будет иметь большое значение, однако не меньшим окажется наше желание посмотреть, как мы выглядим со своей игровой философией на фоне такого серьезного противника.
— Рискнете ли сыграть с Хорватией первым номером — как с Турцией в Конье, например?
— (После паузы). Кто больше будет контролировать мяч, покажет матч. Мы однозначно попробуем навязать сопернику свою игру, но вот позволят ли это хорваты — увидим на «Максимире». Вся наша работа на сборе была направлена на то, чтобы желаемое удалось.
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