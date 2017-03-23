Миранда выведет сборную Бразилии на матч с Уругваем в роли капитана
Защитник «Интера» Жоао Миранда будет капитаном сборной Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Уругваем.
Об этом сообщает Goal.
После того как бывший капитан
На матч против Эквадора в сентябре прошлого года наставник бразильцев Тите впервые назначил Миранду капитаном. Ранее повязку дважды надевал Дани Алвес, а Фернандиньо, Филипе Луис и Ренато Аугусто капитанствовали по одному матчу.
Матч между сборными Уругвая и Бразилии состоится 24 марта. Начало — в 2:00 мск.
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