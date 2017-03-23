Миранда выведет сборную Бразилии на матч с Уругваем в роли капитана

Об этом сообщает Goal.



После того как бывший капитан желто-зелёных Неймар объявил, что больше не хочет быть капитаном национальной команды, в сборной решили передавать повязку по очереди, чтобы каждый игрок мог почувствовать себя в этой роли.



На матч против Эквадора в сентябре прошлого года наставник бразильцев Тите впервые назначил Миранду капитаном. Ранее повязку дважды надевал Дани Алвес, а Фернандиньо, Филипе Луис и Ренато Аугусто капитанствовали по одному матчу.



Матч между сборными Уругвая и Бразилии состоится 24 марта. Начало — в 2:00 мск.