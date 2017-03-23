Ярмоленко накануне матча Хорватия — Украина: Соперник нас ничем не должен удивить
Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как прошел австрийский сбор «сине-желтых», а также сказал, что нужно сделать нашей сборной, чтобы победить хорватов, сообщает Федерация футбола Украины.
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«Плодотворно поработали. Что больше всего запомнилось? Это то, что много работали над тактикой. Разобрали сборную Хорватии от “А” до “Я”. Поэтому, в принципе, соперник нас ничем не должен удивить. Но посмотрим, как будет», — подчеркнул Ярмоленко.
На вопрос, изменилось ли ваше мнение о сборной Хорватии после того, как вы получили еще больше информации об этой команде, Ярмоленко отметил: «Честно говоря, кардинально ничего не изменилось. Я думаю, все ребята знают футболистов, которые играют в сборной Хорватии. Все знают, что у хорватов сильный коллектив, а мы изучали то, за счет чего можно добиться положительного результата, и то, чего им нельзя позволять на футбольном поле».
Про личную мотивацию в этой игре, ответил: «Мотивация есть всегда. Тем более, когда ты играешь на национальную сборную. Поэтому я думаю, что все ребята выйдут и отдадут все силы, чтобы добиться положительного результата».
«Считаю, что главное — быть командой на футбольном поле. Знать, что за нас болеет вся страна, и отдать все силы ради победы», — подытожил игрок национальной сборной Украины.
Как сообщал УНИАН, матч
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