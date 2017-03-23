Долуда: Говорить об окупаемости сочинского стадиона «Фишт» пока трудно

На арене, которая принимала открытие и закрытие Олимпийских игр 2014 года, пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. После реконструкции стадион «Фишт» откроется товарищеским матчем между сборными России и Бельгии 28 марта.

«Об окупаемости говорить пока трудно. Нужно сначала достроить стадион, провести Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но стадион, который может принимать международные матчи, не должен пустовать. Деньги, которые будут выделяться на его содержание, а также налоги — это очень большая сумма. Не хочу даже называть ее. Поэтому будем все делать для того, чтобы на стадионе играла команда. Какая? У нас есть определенные наметки, есть свое видение. И мы сделаем все, чтобы после ЧМ-2018 “Фишт” не пустовал. До чемпионата мира, кроме тестовых игр, других мероприятий планировать не будем», — сказал Долуда.