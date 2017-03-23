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23 марта 2017, 9:13 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

За последние пять лет сборная Кипра помимо Казахстана забивала три мяча только в ворота Гибралтара и Андорры

Сборные Кипра и Казахстана по футболу провели свои первые поединки в 2017 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан стал третьей командой кому сборная Кипра забила три мяча. Увеличить
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Напомним, что встреча состоялась в Ларнаке и завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Кипра. После первого тайма подопечные Александра Бородюка благодаря голу Таната Нусербаева выигрывали со счетом 1:0. Однако на 56-й минуте Несторас Митидис сравнял счет, а затем Фанос Кателарис на 62-й и Димитрис Христофи на 67-й сделали счет 3:1 в пользу хозяев.

За последние пять лет сборная Кипра забивала три мяча только в матчах с Гибралтаром (3:1, 13 ноября 2016, отбор на ЧМ-2018) и Андоррой (3:1, 12 июня 2015, отбор на Евро-2016) — (5:0, 16 ноября 2014, отбор на Евро-2016).

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