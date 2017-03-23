Бородюк прокомментировал поражение сборной Казахстана в матче с Кипром

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— Александр Генрихович, что огорчило в этом матче, а что наоборот — порадовало?

— Порадовал сам факт знакомства с командой. Забили хороший гол, имели еще несколько отличных возможностей. На протяжении минут 60-ти ребята демонстрировали качественный футбол. Что не понравилось — начиная с 60-й минуты произошел спад. Были допущены индивидуальные ошибки, которые и привели к голам в наши ворота. Нужно поработать над ошибками и понять, что на таком уровне такие недочеты не прощаются. Да, в чемпионате Казахстана некоторые ошибки могут сойти с рук, но только не в международных матчах. Нужно отдать должное ребятам — был длительный перелет, сложнейший процесс акклиматизации. Однако я должен был ознакомиться с командой. Увидел, как позитивные моменты, так и отрицательные. Из любого поражения нужно извлекать выгоду. Хотелось бы, чтобы футболисты поняли те требования, которые тренерский штаб им выставляет. Необходимо как можно быстрее восстановиться к матчу с Арменией — как в физическом плане, так и в психологическом.

— Может ли это поражение подхлестнуть наших парней?

— Это может подхлестнуть, а может иметь и обратный эффект. Отдельные игроки меня порадовали, а некоторым футболистам еще нужно поработать над собой. Футбол на таком уровне не прощает больших ошибок, которые были допущены во время тренировочного процесса. Главное — тщательно подготовиться к отборочному матчу в Ереване и порадовать наших болельщиков.

— Некоторых игроков Вы решили приберечь в этом матче?

— У четверых футболистов были определенные проблемы со здоровьем. Сказался длительный перелет. Физиологию все же не обманешь. На третий день после прилета появляются проблемы, связанные с акклиматизацией.

— В чемпионате Казахстана, особенно в первых турах, клубы чаще всего играют на синтетическом покрытии. Создает ли это дополнительную проблему вашей команде?

— Это очень сложный момент. Полностью согласен. Переход с синтетики на натуральный газон, естественно, влияет на качество игры. На таком покрытии работает совсем другая группа мышц. Однако, повторюсь — я благодарен игрокам, и матч с Кипром был очень важен для нас. После игры я поблагодарил парней за то желание, которое я увидел в их глазах. На мой взгляд, еще больше сейчас нужно поработать над селекцией, чтобы была высокая конкуренция за место в составе. Считаю, что именно в таких матчах и закаляется характер. Мы вместе проигрываем, и вместе выигрываем. Это очень важный элемент в построении коллектива. Это должны понимать, как футболисты, так и тренерский и административный штабы.

— Первые 60 минут наша команда полностью переигрывала соперника. Можно ли сказать, что сборные Кипра и Казахстана находятся на приблизительно одном уровне?

— Здесь нужно учитывать такой момент: в чемпионате Кипра прошло уже 26 туров, в то время как в Казахстане сезон только стартовал. Было видно, что киприоты находятся в хорошей физической форме. Мы сделали замены по ходу матча. Теперь нужно тщательно проанализировать игру каждого футболиста и сделать соответствующие выводы.

Напомним, что казахстанские футболисты после гола Таната Нусербаева выигрывали у Кипра после первого тайма, однако во второй половине пропустили три гола за 12 минут и проиграли встречу со счетом 1:3.