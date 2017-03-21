8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018

Европа

Болгария

Положение в таблице: 4-е место в группе



По словам новичка тульского «Арсенала» Михаила Александрова, сейчас сборную Болгарии на родине не жалуют, а звёзд ранжира Ивелина Попова не ценят. И делают это напрасно: сборная одержала две победы на групповой стадии, получила 7 мячей от Швеции и Франции и обосновалась на 4-м месте. Несмотря на не лучшую статистику, болгары всего на очко отстают от делящих второе место Швеции и Нидерландов.



Герой: Ивелин Попов



Ну, а кто же ещё? Несмотря на весь негатив, который свалился на спартаковского полузащитника на родине, он продолжает тащить свою команду вперёд. Его голы помогли Болгарии одержать победы над Люксембургом и Беларусью. Потому не стоит удивляться, что в ноябре Ивелина признали лучшим игроком страны.



Перспективы



Пока после просмотра игры болгарской сборной возникает больше вопросов, нежели ответов. Больше всего на шансах пробиться в финальную стадию ЧМ может отразиться отвратительная игра болгар в обороне. Команда Петара Хубчева пропустила 10 мячей в четырёх играх, три из них — от Люксембурга. Кстати, у страны-карлика в графе «пропущенные мячи» красуется цифра 9. Болгарской команде предстоит рассчитывать только на себя в решающих поединках со Швецией и Нидерландами.



Северная Ирландия

Положение в таблице: 2-е место в группе



В том, что Германия отберётся на чемпионат мира с первого места, сомневаться не приходится. Бундестим набрала 12 очков из 12 возможных. А вот за второе место предстоит серьёзная борьба. Сборная Северной Ирландии с семью очками пока занимает как раз эту позицию.



Герой: Кайл Лафферти



Негласный герой всей Северной Ирландии — нападающий Уилл Григг. Тот самый, который «on fire». Вот так встретили его выход на поле болельщики в игре с Азербайджаном.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Hier soir lors de l'Irlande du Nord - l’Azerbaïdjan, l’entrée de Will Grigg fait exploser le stade ? <a href="https://t.co/loL6o2XNac">pic.twitter.com/loL6o2XNac</a></p>— Nyl2 Pronos™ (@nyl2pronos) <a href="https://twitter.com/nyl2pronos/status/797461691940356096">12 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вообще главными фигурами в команде считаются нападающий Кайл Лафферти, записавший на свой счёт три мяча, и защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс, благодаря усилиям которого команда пропустила всего два мяча — и то от Германии.



Перспективы



Главным соперником Северной Ирландии за второе место является Азербайджан, с которым североирландцам предстоит встретиться в начале мая. В очном противостоянии должна решиться судьба второй путёвки из группы С.



Азербайджан

Положение в таблице: 3-е место в группе



Северной Ирландии азербайджанцы уступают лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда именитого хорвата Роберта Просинечки одержала минимальные победы над Сан-Марино и Норвегией, сгоняла нули с Чехией и в пух и прах была разнесена теми же североирландцами.



Герой: Камран Агаев



В отличие от большинства партнёров по сборной, голкипер Камран Агаев может похвастать выступлениями в зарубежном первенстве — да не где-нибудь, а в португальской Примейре. В «Боавиште» вместе с ним играет партнёр по сборной — экс-спартаковец Эмин Махмудов. Кроме того, в заявке Азербайджана значится (и даже выходит на поле) принявший местное гражданство Рамиль Шейдаев. Оба потихоньку становятся игроками основы.



Перспективы



Те же, что и у Северной Ирландии. Правда, Азербайджану ещё только предстоит провести две игры с Германией, в то время как в одной из своих двух очных встреч с командой Лёва Северная Ирландия уже «отмучилась». Здесь многое решит ответное очное противостояние.



Черногория

Положение в таблице: 2-е место в группе



В группе Е нет однозначного фаворита. Мощные сборные здесь не замечены, потому за поездку в Россию борются Польша, Дания и Черногория. Команда с Балкан занимает 2-е место — на очко опережает датчан, на три отстаёт от поляков.



Герой: Стеван Йоветич



Других звёзд в Черногории пока не замечено. До зимы Йоветич усердно полировал скамейку «Интера» и ждал перерыва на игры сборных, чтобы показать себя во всей красе. Три гола и два ассиста в четырёх играх — более чем достойный результат. Сейчас Стеван возрождает свою карьеру в «Севилье», поэтому и в сборной должен быть ещё более полезен. Кстати, неплохо в паре с ним действует нападающий «Динамо» Фатос Бечирай, на счету которого два мяча. Один — победный в ворота Дании. Будущий четвертьфиналист Лиги чемпионов Каспер Шмейхель ничего не смог поделать с эффектным ударом форварда из ФНЛ.



Перспективы



Черногорцы показали, что умеют здорово играть в атаке, и это должно помочь им отобраться в финальную стадию. Тем более что соперников, серьёзно превосходящих их в классе, в этой группе нет. Нужно только поставить стабильную игру на поток и не допускать осечек, как в Ереване.



Азия

Саудовская Аравия

Положение в таблице: 1-е место в группе



Квалификация в Азии состоит из трёх раундов. В первом 12 худших по рейтингу команд играют между собой на выбывание. Шесть попадают во второй раунд, где вместе с другими 36 сборными делятся на восемь групп. Саудовская Аравия заняла первое место в группе А и попала в третий квалификационный раунд, где выступает в одной группе с Японией, Австралией, ОАЭ, Ираком и Таиландом. Пока команда Саудовской Аравии, возглавляемая Бертом ван Марвейком, занимает первое место в группе. Правда, отрыв от идущих следом Австралии и ОАЭ — всего очко. А обосновавшуюся на втором месте Японию они опережают лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей.



Герой: Берт ван Марвейк



Сборная Саудовской Аравии — абсолютная вещь в себе. Здесь нет ни одного игрока, выступающего за пределами страны. Потому и звёзды здесь локальные, и их имена вряд ли вам многое скажут. Выделить стоит сразу троих. Это Мохаммад Аль-Сахлави, наколотивший 14 мячей в восьми матчах второго квалификационного раунда (правда, восемь из них — в ворота собранной из любителей команды Восточного Тимора). Второй — занявший его место в основе Наваф Аль-Абид. Юркий и техничный нападающий проявляет себя уже в матчах третьего квалификационного раунда — забил победный гол Таиланду, отгрузил два мяча Ираку, оформил разгром ОАЭ. И наконец, Берт ван Марвейк. Голландец работает со сборной Саудовской Аравии с 2015 года и за это время успел привить местным игрокам атакующий и яркий футбол. А главное — под его руководством ребята, в детстве гонявшие мячи на пустырях Эр-Рияда и других полупустынных городов, почувствовали уверенность в своих силах.



Перспективы



Пока перспективы Саудовской Аравии оценивать сложно — команда натужно обыграла аутсайдеров Таиланд и Ирак, свела вничью игру с Австралией, разгромила ОАЭ, но в последнем матче уступила Японии. Важнейшие игры им предстоит сыграть летом. Однако растерять всё преимущество ван Марвейк и компания могут уже сейчас — если потеряют очки в играх с Ираком и Таиландом.

Африка

Буркина-Фасо

Положение в таблице: 1-е место в группе



Матчи группового этапа в африканской зоне стартовали только в сентябре прошлого года. За это время каждая команда провела по два матча. Команда Буркина-Фасо занимает первое место в группе, опережая на очко команду Сенегала и по разнице забитых и пропущенных мячей — ЮАР. Чтобы отобраться в финальную стадию, команде необходимо удержать за собой первое место.



Герой: Бану Диавара



Звёздным часом Диавара стал матч с ЮАР. Самый именитый и опытный игрок команды Джонатан Питройпа, игравший в своё время в Германии и Франции, на первых минутах «смазал» пенальти. Принадлежащий «Челси» молодой талант Бертран Траоре сделал то же самое уже под занавес встречи. За несколько минут до этого Дин Фурман вывел ЮАР вперёд. Героем стал нападающий египетского «Смуха» Бану Диавара, в добавленное время сравнявший счёт. Он же забил победный гол в игре с Кабо-Верде, позволивший Буркина-Фасо закрепиться на первом месте.



Перспективы



В сентябре африканские команды продолжат борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира. Буркина-Фасо предстоит сыграть ещё четыре встречи. Решающими должны стать две осенние игры с Сенегалом, занимающим третье место и отстающим от Буркина-Фасо всего на одно очко.

Южная Америка

Эквадор

Положение в таблице: 3-е место в группе



Сборные из Южной Америки разыгрывают право поехать на чемпионат мира в одной группе, в которой находятся 10 команд-участниц. Четыре занявших первое место попадают на мундиаль напрямую, пятая команда сыграет в стыковых матчах с командой из Океании. Сборная Эквадора с 20-ю очками расположилась на третьей строчке турнирной таблицы, уступая лишь Бразилии и Уругваю. Столько же баллов набрала команда Чили, Аргентина с 19-ю очками находится в зоне стыков.



Герой: Фелипе Кайседо



Вы же помните его? Тот самый Кайседо, забивавший в своё время в футболке «Локомотива», делает всё, чтобы вернуться в Россию. Правда, уже в футболке национальной команды. Эквадор с двадцатью голами в активе — одна из самых забивающий команд континента. Шесть из них — на счету Кайседо, регулярно поражающего ворота соперников. Стоит отметить и вклад партнёров Фелипе по атаке — в первую очередь двух Валенсий. Эннера, забившего четыре важных мяча, и манкунианца Антонио, здорово ассистирующего партнёрам с фланга. Здесь же на общее благо трудятся действующие российские легионеры Кристианы Нобоа и Рамирес.



Перспективы



Эквадор уже показал, что может брать своё в играх с даже превосходящим его в классе соперником. Впереди у эквадорцев шесть игр, три из них — с Аргентиной, Бразилией и Чили — должны стать решающими. Однако чтобы закрепить за собой право поехать на чемпионат мира, команде достаточно не упустить своё в играх с аутсайдерами.



Северная Америка

Панама

Положение в таблице: 3-е место в группе



Своё путешествие в Россию сборная Панамы начала в четвёртом раунде зоны КОНКАКАФ, заняла второе место в группе В (первое — за Коста-Рикой) и вышла в пятый раунд, где шесть победителей четвертого раунда проводят двухкруговой турнир. Пока сыграно всего два тура, по итогам которых панамцы, одержав победу над Гондурасом и «засушив» игру с Мексикой, занимают третье место в группе, позволяющее отобраться в финальную стадию напрямую.



Герой: Хайме Пенедо



Среднестатистическому европейскому любителю футбола это имя не скажет ничего. Но в Северной и Южной Америке Хайме Пенедо — заметная фигура в спортивном мире. А в Панаме — так вообще культовая. В свои 35 голкипер продолжает быть первым номером сборной, пропустил всего два мяча в шести матчах (оба — в игре с Коста-Рикой), и уверенно руководит одной из самых надёжных оборон команд из своей зоны. Кроме того, Пенедо активно помогает тренеру Эрнану Гомесу. Благодаря надёжной обороне, Панамцам хватило всего одного мяча, чтобы занять нужное место в группе.



Перспективы



Панама мало забивает — и это пока главная проблема для Эрнана Гомеса. Впереди у панамцев ещё восемь игр, в которых может произойти что угодно. Но Пенедо и его партнёры по обороне сделают всё, чтобы сохранять свои ворота «сухими» как можно чаще. Сборная Панамы ещё ни разу не принимала участия в чемпионатах мира, потому очень хочет поехать в Россию. Настолько, что на игре Панама-Мексика на стадионе появился вот такой баннер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡HASTA EN RUSO TE LO DIGO! Así los hinchas de Panamá: "Nuestro sueño es ir a un mundial" <a href="https://t.co/rMfwo1vfIL">pic.twitter.com/rMfwo1vfIL</a></p>— Guerrentyire ⚔ (@Guerrentiyre) <a href="https://twitter.com/Guerrentiyre/status/771895838192832512">3 сентября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>