Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018

Об этом во время встречи с губернатором региона рассказал посол Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу.

Сейчас сборная Уэльса занимает третье место в группе D отборочного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков после четырех сыгранных встреч.