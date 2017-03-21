Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018
Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время чемпионата мира-2018, если сможет туда пробиться, информирует yugopolis.ru.
Об этом во время встречи с губернатором региона рассказал посол Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу.
Сейчас сборная Уэльса занимает третье место в группе D отборочного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков после четырех сыгранных встреч.
В России к чемпионату будут подготовлены 64 тренировочные базы для
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