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21 марта 2017, 21:22 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018

Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время чемпионата мира-2018, если сможет туда пробиться, информирует yugopolis.ru.

Об этом во время встречи с губернатором региона рассказал посол Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу.

Сейчас сборная Уэльса занимает третье место в группе D отборочного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков после четырех сыгранных встреч.

В России к чемпионату будут подготовлены 64 тренировочные базы для команд-участников в 30 городах. На территории Краснодарского края будут расположены 8 тренировочных площадок — по две в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике.

Сборная Уэльса
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