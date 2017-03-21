«Да это цирк, конечно! Мы в любом случае сейчас направляем требование об опровержении фактов из публикации. Будет неплохо, если они напишут, что такое на самом деле «атмановские кулачки», например. Нет худа без добра, принесём русскую культуру в западный мир. Пока стараюсь расценивать всё положительно, хоть и неприятный курьёз.



Но если Mirror откажется признать свою ошибку, значит будем разбираться в лондонском суде, адвоката мы уже нашли. Вполне возможно, подадим совместный иск с РФС, с их юристом я уже общался. Мало того что не разъяснили корреспонденту, что кулачные бои — это часть культурного наследия России, включённая в ЮНЕСКО, так ещё и материалы без спроса взяли. Налицо репутационные издержки, судебные перспективы у такого дела есть.

Это осознанная погоня за сенсациями. Газета же таблоид, гнусное издание. Желтуха, каких свет не видывал. Такие игры на Масленицу — 1000-летняя русская традиция, упомянутая в трудах Суворова «Наука побеждать». Им нужно показать русскую дикость, что мы только и делаем, что бьём друг другу морды и жаждем напасть на Великобританию", — приводит слова Кыласова «Лайф».