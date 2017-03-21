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21 марта 2017, 18:29 | Футбол: Чемпионат мира | РИА Новости

Daily Mirror признала, что некорректно иллюстрировала текст о фанатах ЧМ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Представители британской газеты Daily Mirror признали, что оригинальный материал издания о российских футбольных фанатах был некорректно иллюстрирован изображениями масленичных боев в Москве.

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Статья о российских болельщиках появилась на сайте издания в понедельник и была иллюстрирована фотографиями, сделанными на праздновании Масленицы в московском Измайлово. При этом подписи под изображениями масленичных схваток давали понять, что речь идет о драках «ультрас».

«Что касается использованных фотографий, мы уже пояснили, что на них сняты кулачные бои, организованные в Москве в рамках праздника», — сообщил РИА Новости представитель издания.

В обновленной версии статьи газета продолжает настаивать, что в масленичных боях дрались футбольные хулиганы, хотя не приводит доказательств их участия в празднике.

Британские СМИ уже не в первый выступают с необъективными материалами о российских футбольных болельщиках.

В середине февраля телерадиокомпания Би-би-си продемонстрировал в своем эфире фильм «Армия хулиганов России», главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Основой для фильма послужили столкновения с участием российских фанатов на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции. В результате пострадали десятки английских болельщиков, два человека впали в кому.

Российское посольство в Лондоне назвало фильм скомпонованным для дискредитации предстоящего чемпионата мира по футболу в России.
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