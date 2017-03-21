Daily Mirror признала, что некорректно иллюстрировала текст о фанатах ЧМ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Представители британской газеты Daily Mirror признали, что оригинальный материал издания о российских футбольных фанатах был некорректно иллюстрирован изображениями масленичных боев в Москве.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Статья о российских болельщиках появилась на сайте издания в понедельник и была иллюстрирована фотографиями, сделанными на праздновании Масленицы в московском Измайлово. При этом подписи под изображениями масленичных схваток давали понять, что речь идет о драках «ультрас».
«Что касается использованных фотографий, мы уже пояснили, что на них сняты кулачные бои, организованные в Москве в рамках праздника», — сообщил РИА Новости представитель издания.
В обновленной версии статьи газета продолжает настаивать, что в масленичных боях дрались футбольные хулиганы, хотя не приводит доказательств их участия в празднике.
Британские СМИ уже не в первый выступают с необъективными материалами о российских футбольных болельщиках.
В середине февраля телерадиокомпания
Российское посольство в Лондоне назвало фильм скомпонованным для дискредитации предстоящего чемпионата мира по футболу в России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter