Футболист сборной Кипра: С Казахстаном будет важный матч

«Нам предстоят трудные игры. С Казахстаном будет важный матч. В этой игре мы должны показать, кто мы на самом деле. У нас хорошая команда, но молодежи пока не хватает опыта, чтобы сделать следующий шаг вперед, — приводит слова Энглезу Super Sport.

Напомним, что матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке в 22:00 по времени Астаны.