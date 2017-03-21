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21 марта 2017, 15:55 | Футбол: Чемпионат мира | PROСПОРТ - Казахстан

Футболист сборной Кипра: С Казахстаном будет важный матч

Полузащитник сборной Кипра Никос Энглезу прокомментировал предстоящую товарищескую игру с Казахстаном, передает Prosports.kz.

«Нам предстоят трудные игры. С Казахстаном будет важный матч. В этой игре мы должны показать, кто мы на самом деле. У нас хорошая команда, но молодежи пока не хватает опыта, чтобы сделать следующий шаг вперед, — приводит слова Энглезу Super Sport.

Напомним, что матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке в 22:00 по времени Астаны.

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