Футболист сборной Кипра: С Казахстаном будет важный матч
Полузащитник сборной Кипра Никос Энглезу прокомментировал предстоящую товарищескую игру с Казахстаном, передает Prosports.kz.
«Нам предстоят трудные игры. С Казахстаном будет важный матч. В этой игре мы должны показать, кто мы на самом деле. У нас хорошая команда, но молодежи пока не хватает опыта, чтобы сделать следующий шаг вперед, — приводит слова Энглезу Super Sport.
Напомним, что матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке в 22:00 по времени Астаны.
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