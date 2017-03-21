Ренато Маргаса: Кипр уже может побеждать в таких матчах, как с Казахстаном

«Мы должны быть максимально сконцентрированными. Уровень нашей сборной заметно вырос за последние годы, поэтому мы можем побеждать и в таких товарищеских, и в официальных матчах, — цитирует Маргасу Super Sport.

Напомним, что матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке в 22:00 по времени Астаны.