Ренато Маргаса: Кипр уже может побеждать в таких матчах, как с Казахстаном
Полузащитник сборной Кипра Ренато Маргаса прокомментировал предстоящую товарищескую игру с Казахстаном, передает Prosports.kz.
«Мы должны быть максимально сконцентрированными. Уровень нашей сборной заметно вырос за последние годы, поэтому мы можем побеждать и в таких товарищеских, и в официальных матчах, — цитирует Маргасу Super Sport.
Напомним, что матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке в 22:00 по времени Астаны.
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