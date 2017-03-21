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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29153434/
21 марта 2017, 15:46 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Daily Miror проиллюстрировала статью о российских фанатах фото с масленичных гуляний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Британская газета Daily Miror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний.

В статье Russia’s Ultra yobs infiltrated amid warnings England fans could be killed at World Cup («Российские ультрас предупреждают английских фанатов, что их могут убить во время чемпионата мира») были использованы фотографии от 25 февраля 2017 года с масленичных гуляний в Измайловском Кремле, где проводились традиционные кулачные бои.

Снимки сопровождались комментариями «Мужчин приглашают принять участие в кулачном бою на специальном фестивале…», «Мужчины нападают друг на друга», «Ультрас показывают, насколько они могут быть жестоки», «Ультрас ведут кулачный бой», «Люди живут в страхе».

Сама статья основана на комментариях представителя фанатской группировки Uralmash Steel Monsters Алексея Маврина и анонимного члена объединения болельщиков санкт-петербургского «Зенита» «Ландскрона». В материале приведены их цитаты с угрозами в адрес английских болельщиков, которые приедут на чемпионат мира 2018 года.

Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург. Открытие соревнований состоится 14 июня, а финал пройдет 15 июля.
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