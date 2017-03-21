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21 марта 2017, 15:43 | Футбол: Чемпионат мира | UA-Football

Нападающий сборной Хорватии: Матч с Украиной не должен стать проблемным для нас

Хорваты слегка пренебрежительно относятся к сборной Украины.

Футболист сборной Хорватии Марко Пьяца поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной Украины в отборе на ЧМ-2018.

Я рад вернуться в сборную, и думаю, что мы получим поддержку, которая придаст нам сил. Скажется отсутствие травмированных игроков, но у нас есть хорошие футболисты, которые заменят их.

Украина — сильная команда, будет трудно, но матч не должен быть проблемным для нас, но при этом мы должны сосредоточиться на своей игре, — цитирует нападающего сайт Хорватского футбольного союза.

Ранее уверенность в победе над сборной Украины высказал еще один представитель сборной Хорватии — Марко Рог.

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