Виталий Мутко: Если Криштиану напишет, что в Подмосковье что-то не так, оправдываться будет поздно

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Перед началом обсуждения вице-премьер Виталий Мутко, губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин осмотрели арену, которая также станет одной из тренировочных баз для сборных-участниц мирового первенства.

В это время на поле проходила тренировка школы ФК «Домодедово». Тренеры подарили Мутко и Воробьеву игровые майки клуба, выступающего во втором дивизионе. В ответ Мутко поинтересовался, помогают ли клубу братья Комбаровы, а также сообщил, что уже со следующего сезона соревнования в ПФЛ могут пройти по новой схеме. Кроме того вице-премьер предлодил создать в Домодедове региональный центр по стрелковому спорту.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мутко в Домодедово. Инспекция будущей базы для ЧМ-2018. На поле в это время тренирует местный Юрген Клопп. <a href="https://t.co/cjVdlUyOPk">pic.twitter.com/cjVdlUyOPk</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/844113200475979776">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Домодедовский Клопп подарил по майке местного клуба Мутко и Воробьеву (губернатор Мос.области) <a href="https://t.co/T9o7faK3Q6">pic.twitter.com/T9o7faK3Q6</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/844120480537874432">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Всего на территории Подмосковья будет расположено 16 тренировочных баз ЧМ-2018. Помимо Домодедова они будут расположены в Дмитровском, Солнечногорском, Истринском, Наро-Фоминском, Раменском районах, а также городских округах Лобня, Химки, Долгопрудный и Бронницы. На большинстве объектов работы по реконструкции начнутся в апреле.

Как сообщил Воробьев, всего на строительство баз и благоустройство городов будет потрачено 3,9 миллиарда рублей.

Мутко отметил, что Подмосковье — важнейший регион для проведения чемпионата мира, ведь помимо баз здесь расположены все московские аэропорты.

— Тревог нет. Хочу поблагодарить областную команду за взвешенный подход к этому огромному проекту. Уверен, регион проведет турнир на самом высоком уровне. И важно, что все продумано до мелочей, у каждого объекта уже есть будущее после чемпионата мира. Это и есть наследие. А пока нужно сделать все, чтобы качественно принять гостей со всего мира. Подготовить гостиницы, транспорт, поля. Ведь если условный Криштиану Роналду, у которого миллионы подписчиков в социальных сетях, напишет, что его у нас что-то не устроило, то потом будет поздно оправдываться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мутко проводит совещание о подготовке Московской области к ЧМ-2018 <a href="https://t.co/HGhRZGHvRT">pic.twitter.com/HGhRZGHvRT</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/844125655713435648">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>