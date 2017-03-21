Виталий Мутко: Если Криштиану напишет, что в Подмосковье что-то не так, оправдываться будет поздно
На стадионе «Авангард» в Домодедове прошло совещание, посвященное подготовке Московской области к чемпионату мира-2018.
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В это время на поле проходила тренировка школы ФК «Домодедово». Тренеры подарили Мутко и Воробьеву игровые майки клуба, выступающего во втором дивизионе. В ответ Мутко поинтересовался, помогают ли клубу братья Комбаровы, а также сообщил, что уже со следующего сезона соревнования в ПФЛ могут пройти по новой схеме. Кроме того
Всего на территории Подмосковья будет расположено 16 тренировочных баз ЧМ-2018. Помимо Домодедова они будут расположены в Дмитровском, Солнечногорском, Истринском,
Как сообщил Воробьев, всего на строительство баз и благоустройство городов будет потрачено 3,9 миллиарда рублей.
Мутко отметил, что Подмосковье — важнейший регион для проведения чемпионата мира, ведь помимо баз здесь расположены все московские аэропорты.
— Тревог нет. Хочу поблагодарить областную команду за взвешенный подход к этому огромному проекту. Уверен, регион проведет турнир на самом высоком уровне. И важно, что все продумано до мелочей, у каждого объекта уже есть будущее после чемпионата мира. Это и есть наследие. А пока нужно сделать все, чтобы качественно принять гостей со всего мира. Подготовить гостиницы, транспорт, поля. Ведь если условный Криштиану Роналду, у которого миллионы подписчиков в социальных сетях, напишет, что его у нас
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