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21 марта 2017, 15:04 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Виталий Мутко: Если Криштиану напишет, что в Подмосковье что-то не так, оправдываться будет поздно

На стадионе «Авангард» в Домодедове прошло совещание, посвященное подготовке Московской области к чемпионату мира-2018.

В <span class=error>Домодедове</span> прошло совещание посвященное подготовке Московской области к ЧМ-2018. Увеличить
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Перед началом обсуждения вице-премьер Виталий Мутко, губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин осмотрели арену, которая также станет одной из тренировочных баз для сборных-участниц мирового первенства.

В это время на поле проходила тренировка школы ФК «Домодедово». Тренеры подарили Мутко и Воробьеву игровые майки клуба, выступающего во втором дивизионе. В ответ Мутко поинтересовался, помогают ли клубу братья Комбаровы, а также сообщил, что уже со следующего сезона соревнования в ПФЛ могут пройти по новой схеме. Кроме того вице-премьер предлодил создать в Домодедове региональный центр по стрелковому спорту.

Всего на территории Подмосковья будет расположено 16 тренировочных баз ЧМ-2018. Помимо Домодедова они будут расположены в Дмитровском, Солнечногорском, Истринском, Наро-Фоминском, Раменском районах, а также городских округах Лобня, Химки, Долгопрудный и Бронницы. На большинстве объектов работы по реконструкции начнутся в апреле.

Как сообщил Воробьев, всего на строительство баз и благоустройство городов будет потрачено 3,9 миллиарда рублей.

Мутко отметил, что Подмосковье — важнейший регион для проведения чемпионата мира, ведь помимо баз здесь расположены все московские аэропорты.

— Тревог нет. Хочу поблагодарить областную команду за взвешенный подход к этому огромному проекту. Уверен, регион проведет турнир на самом высоком уровне. И важно, что все продумано до мелочей, у каждого объекта уже есть будущее после чемпионата мира. Это и есть наследие. А пока нужно сделать все, чтобы качественно принять гостей со всего мира. Подготовить гостиницы, транспорт, поля. Ведь если условный Криштиану Роналду, у которого миллионы подписчиков в социальных сетях, напишет, что его у нас что-то не устроило, то потом будет поздно оправдываться.
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