Участие Малиновского в матче с Хорватией под вопросом
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Хорватией.
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В расположение сборной Украины в Австрии прибыли уже все футболисты вызванные тренерским штабом Андрея Шевченко.
Национальная команда провела тренировку в рамках подготовки к поединку отбора на ЧМ-2018 со сборной Хорватии. Занятие пропустил только Руслан Малиновский, который приболел, — сообщает служба новостей канала «Футбол 1».
Пока неизвестно сумеет ли хавбек восстановиться и быть в полной готовности к матчу с Хорватией.
Напомним, что матч Хорватия — Украина состоится в пятницу, 24 марта, в Загребе. Начало поединка в 21.45.
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