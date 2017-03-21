Мутко: Приедет «какой-нибудь Роналду», напишет про газон, а России оправдываться
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что считает состояние газонов главным вопросом подготовки к чемпионату мира-2018, иначе, по словам вице-премьера РФ, «приедет какой-нибудь Роналду, напишет про газон в сеть, а нам оправдываться».
Мутко во вторник инспектирует стадион «Авангард» в подмосковном Домодедове, который станет одной из баз для
«Московская область играет огромное значение в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее. Главный вопрос — подготовка газонов, потому что приедут команды, а
Совместно с Мутко инспекцию проводит губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас нет большого стадиона, но есть 17 площадок. Мы прекрасно понимаем, что львиную долю времени команды будут проводить здесь, в Подмосковье. В апреле начинается активная стадия реконструкции всех объектов. Самая главная часть — это газон, будем внимательно следить за реализацией. Важно, чтобы после чемпионата мира во всех муниципалитетах работали детские спортивные школы. Массовый спорт — это очень важно», — отметил Воробьев.
По словам Мутко, «доклад Московской области удовлетворил». «Область серьезно подходит к делу, на большинстве объектов идет работа, тревог нет. Хочу поблагодарить команду за профессиональное отношение. Проект огромный, отставания могут быть, но они не критические. Уверен, что все будет на высоком уровне», — заключил
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