Мутко: Приедет «какой-нибудь Роналду», напишет про газон, а России оправдываться

Мутко во вторник инспектирует стадион «Авангард» в подмосковном Домодедове, который станет одной из баз для команд-участниц чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Московская область играет огромное значение в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее. Главный вопрос — подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Instagram будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться», — сказал Мутко на совещании.

Совместно с Мутко инспекцию проводит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас нет большого стадиона, но есть 17 площадок. Мы прекрасно понимаем, что львиную долю времени команды будут проводить здесь, в Подмосковье. В апреле начинается активная стадия реконструкции всех объектов. Самая главная часть — это газон, будем внимательно следить за реализацией. Важно, чтобы после чемпионата мира во всех муниципалитетах работали детские спортивные школы. Массовый спорт — это очень важно», — отметил Воробьев.