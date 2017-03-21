На благоустройство Подмосковья к ЧМ-2018 будет потрачено 3,9 млрд рублей

«В рамках благоустройства области мы обследовали 276 маршрутов, по которым будут перемещаться команды и болельщики, — сказал Терюшков. — Содержание дорог, архитектурный облик, благоустройство, освещение, состояние больниц, общественное пространство и ремонт фасадов домов. Все мероприятия были положены на дорожную карту со сроком исполнения до апреля 2018 года. Таких мероприятий у нас 383, на них заложено 3 млрд 904 млн рублей».

На территории Подмосковья расположено 16 тренировочных баз, которые будут предложены сборным для тренировок и проживания на время проведения турнира.