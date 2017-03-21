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21 марта 2017, 14:08 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

На благоустройство Подмосковья к ЧМ-2018 будет потрачено 3,9 млрд рублей

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. На благоустройство Московской области к чемпионату мира 2018 года по футболу будет потрачено около 3,9 млрд рублей. Об этом на совещании по подготовке к мировому первенству заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«В рамках благоустройства области мы обследовали 276 маршрутов, по которым будут перемещаться команды и болельщики, — сказал Терюшков. — Содержание дорог, архитектурный облик, благоустройство, освещение, состояние больниц, общественное пространство и ремонт фасадов домов. Все мероприятия были положены на дорожную карту со сроком исполнения до апреля 2018 года. Таких мероприятий у нас 383, на них заложено 3 млрд 904 млн рублей».

На территории Подмосковья расположено 16 тренировочных баз, которые будут предложены сборным для тренировок и проживания на время проведения турнира.
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МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что считает состояние газонов главным вопросом подготовки к чемпионату мира-2018, иначе, по словам вице-премьера РФ, «приедет какой-нибудь Роналду, напишет про газон в сеть, а нам оправдываться».
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