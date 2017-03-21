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21 марта 2017, 13:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко и Воробьев обсудили готовность Подмосковья к ЧМ-2018

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили готовность Подмосковья к чемпионату мира по футболу 2018 года. Совещание прошло в Домодедове во вторник.

По словам губернатора региона подготовка 16 футбольных тренировочных полей в Подмосковье начнется в апреле. Увеличить
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Также участники мероприятия осмотрели ход работ на стадионе «Авангард», который станет одной из баз для команд-участников мирового первенства.

«Сегодняшнее совещание нас удовлетворяет, губернатор и правительство делают все необходимое, на большинстве объектов идут монтажные работы. Здесь вопросов у нас нет», — сообщил, подводя итоги совещания, Мутко журналистам.

Вице-премьер выразил уверенность, что Московская область «подготовится и проведет чемпионат мира на высоком уровне». «Каждый объект продуман для мелочей с точки зрения наследия для детско-юношеского спорта», — отметил он.

На территории Подмосковья расположено 16 тренировочных баз, которые будут предложены сборным-участницам для тренировок и проживания на время проведения турнира.

По словам губернатора, подготовка 16 полей в Подмосковье начнется в апреле.

«В апреле начнется модернизация и строительство на всех 16 объектах. Понимаем, что самое важное — это газоны. Также предусмотрено и благоустройство городов», — сказал Воробьев.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Новости Чемпионата мира

Мутко: Приедет «какой-нибудь Роналду», напишет про газон, а России оправдываться

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что считает состояние газонов главным вопросом подготовки к чемпионату мира-2018, иначе, по словам вице-премьера РФ, «приедет какой-нибудь Роналду, напишет про газон в сеть, а нам оправдываться».
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Мутко и Воробьев обсудили готовность Подмосковья к ЧМ-2018

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