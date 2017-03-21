Мутко и Воробьев обсудили готовность Подмосковья к ЧМ-2018

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Также участники мероприятия осмотрели ход работ на стадионе «Авангард», который станет одной из баз для команд-участников мирового первенства.

«Сегодняшнее совещание нас удовлетворяет, губернатор и правительство делают все необходимое, на большинстве объектов идут монтажные работы. Здесь вопросов у нас нет», — сообщил, подводя итоги совещания, Мутко журналистам.

Вице-премьер выразил уверенность, что Московская область «подготовится и проведет чемпионат мира на высоком уровне». «Каждый объект продуман для мелочей с точки зрения наследия для детско-юношеского спорта», — отметил он.

На территории Подмосковья расположено 16 тренировочных баз, которые будут предложены сборным-участницам для тренировок и проживания на время проведения турнира.

По словам губернатора, подготовка 16 полей в Подмосковье начнется в апреле.

«В апреле начнется модернизация и строительство на всех 16 объектах. Понимаем, что самое важное — это газоны. Также предусмотрено и благоустройство городов», — сказал Воробьев.