Мутко и Воробьев обсудили готовность Подмосковья к ЧМ-2018
ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили готовность Подмосковья к чемпионату мира по футболу 2018 года. Совещание прошло в Домодедове во вторник.
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Также участники мероприятия осмотрели ход работ на стадионе «Авангард», который станет одной из баз для
«Сегодняшнее совещание нас удовлетворяет, губернатор и правительство делают все необходимое, на большинстве объектов идут монтажные работы. Здесь вопросов у нас нет», — сообщил, подводя итоги совещания, Мутко журналистам.
На территории Подмосковья расположено 16 тренировочных баз, которые будут предложены
По словам губернатора, подготовка 16 полей в Подмосковье начнется в апреле.
«В апреле начнется модернизация и строительство на всех 16 объектах. Понимаем, что самое важное — это газоны. Также предусмотрено и благоустройство городов», — сказал Воробьев.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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