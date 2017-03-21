Мутко: Более 90% тренировочных баз Подмосковья будут востребованы в ходе ЧМ-2018

«Московская область занимает исключительно важное значение в ходе подготовки к чемпионату мира, для нас это серьезнейший и большой проект. Очень важным является создание мест размещения и спортивной инфраструктуры. Скорее всего, 90 процентов или больше баз в Московской области будут востребованы», — сказал он.

«Сейчас проделана большая работа. Есть главные вопросы — подготовка футбольных газонов (на базах), нам надо до лета их засеять. Приедет команда и условный Криштиану Роналду, у которого тысячи подписчиков в соцсетях, скажет, что что-то не то, и тогда уже не важно, что мы будем рассказывать», — добавил глава оргкомитета.