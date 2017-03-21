Мутко: Более 90% тренировочных баз Подмосковья будут востребованы в ходе ЧМ-2018
ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Более 90% тренировочных баз в Подмосковье для
команд-участниц чемпионата мира 2018 года по футболу будут востребованы. Об этом журналистам сообщил вице- премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
«Московская область занимает исключительно важное значение в ходе подготовки к чемпионату мира, для нас это серьезнейший и большой проект. Очень важным является создание мест размещения и спортивной инфраструктуры. Скорее всего, 90 процентов или больше баз в Московской области будут востребованы», — сказал он.
«Сейчас проделана большая работа. Есть главные вопросы — подготовка футбольных газонов (на базах), нам надо до лета их засеять. Приедет команда и условный Криштиану Роналду, у которого тысячи подписчиков в соцсетях, скажет, что
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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