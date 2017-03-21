Сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре в случае отбора на ЧМ-2018

Сборная Уэльса занимает третье место в группе D квалификационного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков в четырех играх.

«Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, национальная команда Уэльса хотела бы сделать Краснодар своей базой. Мы будем с вами поддерживать связь по деталям этого направления», — сказал посол.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в этом вопросе «главное — сделать первый шаг».

Всего к чемпионату мира на Кубани должно быть построено восемь тренировочных полей и баз, по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. На тренировочной площадке в Краснодаре — стадионе «Кубань» — идет реконструкция, завершиться она должна в ноябре.