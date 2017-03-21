Сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре в случае отбора на ЧМ-2018
КРАСНОДАР, 21 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Уэльса в случае выхода в финальный турнир чемпионат мира по футболу 2018 года в России планирует базироваться в Краснодаре. Об этом сообщил на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
Сборная Уэльса занимает третье место в группе D квалификационного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков в четырех играх.
«Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, национальная команда Уэльса хотела бы сделать Краснодар своей базой. Мы будем с вами поддерживать связь по деталям этого направления», — сказал посол.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в этом вопросе «главное — сделать первый шаг».
Всего к чемпионату мира на Кубани должно быть построено восемь тренировочных полей и баз, по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. На тренировочной площадке в Краснодаре — стадионе «Кубань» — идет реконструкция, завершиться она должна в ноябре.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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