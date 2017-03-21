Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
О возвращении Евгения Селезнева в сборную Украины.
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Евгений никогда не был нападающим, как говорят в народе, «деревянным». Селезнев является форвардом неординарным, — с учетом его структуры тела, медлительности, но в то же время — техники и умения сыграть нестандартно. Селезнев должен был быть классическим таранным форвардом (продавить, выиграть воздушную борьбу, подложить ногу под мяч в гуще футболистов), но жизнь заставила научиться играть и в другой манере. Поэтому за свою продолжительную карьеру Евгений Селезнев примерил на себе немало ролей — «бегунка», центрального таранного форварда, второго нападающего и даже центрального атакующего полузащитника.
Евгений — фигура, которая не может не быть интересной общественности хотя бы в силу постоянной борьбы с самим собой. Евгению трудно на камеру выражать свои мысли, но это не заставляет Селезнева закрываться в себе, как закрываются десятки его коллег. Поэтому даже
Возвращение в сборную Украины — очередная личная победа Евгения. Но эта победа, вместе с его уходом из гадкой для украинцев России, все равно не делает Селезнева идеальным для нынешних условий спортсменом. Евгений все равно не стал сознательным гражданином Украины, с твердой и четкой позицией, которая стояла бы на интересах Родины. Но
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