Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Евгений никогда не был нападающим, как говорят в народе, «деревянным». Селезнев является форвардом неординарным, — с учетом его структуры тела, медлительности, но в то же время — техники и умения сыграть нестандартно. Селезнев должен был быть классическим таранным форвардом (продавить, выиграть воздушную борьбу, подложить ногу под мяч в гуще футболистов), но жизнь заставила научиться играть и в другой манере. Поэтому за свою продолжительную карьеру Евгений Селезнев примерил на себе немало ролей — «бегунка», центрального таранного форварда, второго нападающего и даже центрального атакующего полузащитника.

Евгений — фигура, которая не может не быть интересной общественности хотя бы в силу постоянной борьбы с самим собой. Евгению трудно на камеру выражать свои мысли, но это не заставляет Селезнева закрываться в себе, как закрываются десятки его коллег. Поэтому даже десять-пятнадцать слов Евгения способны вызвать информационный взрыв. Он был любимцем украинской публики и одним из самых почитаемых футболистов, но не побоялся принять неразведанные и немного враждебные для нас российские условия. Да, тот переход сделал его изгнанником в глазах украинских болельщиков, журналистов и экспертов. Но Селезнев не сломался и здесь. Еще один внутренний бой — и его имя снова на слуху.