Встреча состоится в Загребе 24 марта.



«Шансы есть всегда. Только надо в них верить. Надо выходить на футбольное поле и держать в голове только положительный результат. Думаю, нам по силам продемонстрировать ту игру, которую нам скажет вести тренер, и добиться положительного результата. Я в это верю и надеюсь, что так и будет.



Никогда не надо думать о каком-то негативе. Так, Хорватия — фаворит нашей группы, и это ни для кого не является секретом. Но мы тоже не подарок. Наша сборная уже продемонстрировала в прошлых матчах с нами, что с нами надо считаться, нас надо уважать», — цитирует Бойко официальный сайт ФФУ.