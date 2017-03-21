Бойко: Хорватия — фаворит группы, но и Украина не подарок, нас надо уважать
Вратарь сборной Украины Денис Бойко оценил шансы своей команды в предстоящем выездном отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.
Встреча состоится в Загребе 24 марта.
«Шансы есть всегда. Только надо в них верить. Надо выходить на футбольное поле и держать в голове только положительный результат. Думаю, нам по силам продемонстрировать ту игру, которую нам скажет вести тренер, и добиться положительного результата. Я в это верю и надеюсь, что так и будет.
Никогда не надо думать о
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