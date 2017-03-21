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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29149257/
21 марта 2017, 11:30 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Бойко: Хорватия — фаворит группы, но и Украина не подарок, нас надо уважать

Вратарь сборной Украины Денис Бойко оценил шансы своей команды в предстоящем выездном отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.

Встреча состоится в Загребе 24 марта.

«Шансы есть всегда. Только надо в них верить. Надо выходить на футбольное поле и держать в голове только положительный результат. Думаю, нам по силам продемонстрировать ту игру, которую нам скажет вести тренер, и добиться положительного результата. Я в это верю и надеюсь, что так и будет.

Никогда не надо думать о каком-то негативе. Так, Хорватия — фаворит нашей группы, и это ни для кого не является секретом. Но мы тоже не подарок. Наша сборная уже продемонстрировала в прошлых матчах с нами, что с нами надо считаться, нас надо уважать», — цитирует Бойко официальный сайт ФФУ.

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