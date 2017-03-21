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21 марта 2017, 11:15 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Суд отложил на 17 апреля иск по контракту на достройку «Крестовского»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отложил на 17 апреля продолжение слушания иска городского комитета по строительству к бывшему подрядчику стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» о признании расторгнутым контракта на 9 млрд рублей на выполнение работ по завершению строительства.

«Дело откладывается на 17 апреля на 12 часов 5 минут», — приводит «РИА Недвижимость» слова судьи Дмитрия Хохлова.

В ходе заседания комитет по строительству подал ходатайство о проведении слушания дела в закрытом режиме, обосновав его необходимостью сохранения государственной и коммерческой тайны. Судья Хохлов потребовал изложить данное ходатайство в письменном виде.
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