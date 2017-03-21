Репетиция амбиций
Генеральной репетицией перед возобновлением участия национальной сборной Казахстана в отборочных поединках чемпионата Мира-2018, где она будет играть уже под руководством нового наставника, окажется для нашей команды экзамен, который она сдаст на Кипре местной дружине. И этот матч станет не только серьезной пробой сил для игроков казахстанской сборной, но и дебютом во главе ее Александра Бородюка.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соображения, из которых был выбран спарринг именно с таким соперником и именно на его поле, кажутся вполне понятными. Через несколько дней после матча в Ларнаке казахстанцам придется проводить отборочный поединок в Ереване, и сборная Кипра кажется
Сборная Кипра — не совсем «темная лошадка» для казахстанских любителей футбола. Национальная сборная нашей страны с главной командой этого островного государства уже ранее встречалась — правда, в далеком 2004-м. И — в Лимассоле. Тот поединок проводился в рамках неофициального международного турнира. Любопытно, что из игроков, кто выходил тогда на поле в составе киприотов, в рядах сборной этой страны остался сегодня один только 35-летний хавбек Костас Хараламбидес — именно тот, что 13 лет назад и открыл счет в матче с Казахстаном, забив уже на 2 минуте встречи. Еще через 7 минут хозяева поля тогда увеличили свое преимущество до двух мячей, и лишь за 20 минут до финального свистка усилиями работающего теперь тренером «Алмалыка» в Узбекистане Романа Узденова казахстанцы один гол отыграли. Итог — 2:1 в пользу Кипра.
Конечно, предстоящий поединок не станет
Сложно, конечно, говорить, какие тактические изменения внесет в игру главной команды нашей страны российский специалист. При Талгате Байсуфинове сила казахстанской команды была в настрое на игру, в строжайшей дисциплине на поле — но и слабостью ее выглядел минимум креатива при организации собственных атакующих действий. Сложно сказать, что в этом плане готов предложить казахстанцам Александр Бородюк. В свое время его эксперимент с полной сменой тактического рисунка игры, привитого «Кайрату» Владимиром Вайссом, помнится, завершился натуральным провалом…
Само собой, в преддверие отборочного противостояния в Ереване (как и любого другого, впрочем, тоже…) очень не хотелось бы, чтобы
Команда киприотов выглядит достаточно сбалансированной и крепкой. Сплав опыта и молодости здесь получился, кажется, вполне удачным. Обращает на себя внимание и присутствие в составе натурализованных исполнителей — таких, например, как бывший француз Венсан Лабан или
Теперь хотелось бы, конечно, увидеть удачную игру наших в этом поединке. Впрочем, еще более на подобное хотелось бы надеяться в Ереване, где противостояние для казахстанской сборной будет достаточно важным — в локальном, разумеется, плане. И все же…
Состав национальной сборной Кипра:
Вратари: Антонис Георгаллидес (1982, АЕК, Ларнака), Константинос Панаги (1994, «Омония»), Неофитос Михаэль (1993, «Неа Саламина»);
Защитники: Элиас Хараламбус (1980, АЕК, Ларнака), Гиоргос Меркис (1984), Нектариос Александру (1983), Николас Иоанну (1995, все — АПОЭЛ), Валентинос Сиелис (1990, «Канвон», Южная Корея), Константинос Лаифис (1993, «Стандард», Льеж, Бельгия), Мариос Стилиану (1993, «Аполлон», Лимассол), Андреас Кириаку (1994, АЕЛ, Лимассол), Андреас Панайоту (1995, «Омония»);
Полузащитники: Константинос Хараламбидес (1981), Венсан Лабан (1984, оба — АЕК, Ларнака), Андреас Авраам (1987, «Лариса», Греция), Костакис Артиматас (1993, АПОЭЛ), Григорис Кастанос (1998, «Пескара», Италия), Хараламбос Кириаку (1995, «Аполлон», Лимассол), Никос Энглезу (1993, «Неа Саламина»), Ренато Маргаса (1985), Фанос Кателарис (1996, оба — «Омония»);
Нападающие: Деметрис Христофи (1988), Онисифорас Русиас (1992, оба — «Омония»), Несторас Митидис (1991, АЕК, Ларнака), Андреас Макрис (1995, «Уолсолл», Англия).
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