Репетиция амбиций

Соображения, из которых был выбран спарринг именно с таким соперником и именно на его поле, кажутся вполне понятными. Через несколько дней после матча в Ларнаке казахстанцам придется проводить отборочный поединок в Ереване, и сборная Кипра кажется более-менее схожей с армянской дружиной — она столь же технична и также имеет склонность к комбинационному стилю футбола. Вот только атмосфера, которая будет царить на стадионе в матче против киприотов, конечно же, не идет ни в какое сравнение с тем, что устроят болельщики сборной Армении в своей столице. И в этом отношении матч в Ларнаке смахивать на игру в Ереване будет мало.



Сборная Кипра — не совсем «темная лошадка» для казахстанских любителей футбола. Национальная сборная нашей страны с главной командой этого островного государства уже ранее встречалась — правда, в далеком 2004-м. И — в Лимассоле. Тот поединок проводился в рамках неофициального международного турнира. Любопытно, что из игроков, кто выходил тогда на поле в составе киприотов, в рядах сборной этой страны остался сегодня один только 35-летний хавбек Костас Хараламбидес — именно тот, что 13 лет назад и открыл счет в матче с Казахстаном, забив уже на 2 минуте встречи. Еще через 7 минут хозяева поля тогда увеличили свое преимущество до двух мячей, и лишь за 20 минут до финального свистка усилиями работающего теперь тренером «Алмалыка» в Узбекистане Романа Узденова казахстанцы один гол отыграли. Итог — 2:1 в пользу Кипра.



Конечно, предстоящий поединок не станет из-за того давнего поражения каким-то принципиальным для сборной Казахстана матчем, однако, думается, футболисты нашей национальной дружины захотят произвести благоприятное впечатление на нового своего коуча, и эта игра проходной для них не будет. Да и для самого Бородюка, думается, окажется важно не сесть в лужу на самом старте своей работы в качестве главного тренера национальной сборной — впервые в собственной профессиональной карьере.

Сложно, конечно, говорить, какие тактические изменения внесет в игру главной команды нашей страны российский специалист. При Талгате Байсуфинове сила казахстанской команды была в настрое на игру, в строжайшей дисциплине на поле — но и слабостью ее выглядел минимум креатива при организации собственных атакующих действий. Сложно сказать, что в этом плане готов предложить казахстанцам Александр Бородюк. В свое время его эксперимент с полной сменой тактического рисунка игры, привитого «Кайрату» Владимиром Вайссом, помнится, завершился натуральным провалом…



Само собой, в преддверие отборочного противостояния в Ереване (как и любого другого, впрочем, тоже…) очень не хотелось бы, чтобы кто-то из футболистов нашей дружины получил повреждения в Ларнаке. Однако подобное, к сожалению, все же возможно, несмотря на товарищеский характер предстоящего противостояния — ведь нашим землякам придется делом доказывать новому приезжему наставнику необходимость собственного присутствия в основном составе национальной сборной своей страны. Очень хочется надеяться, конечно, что все обойдется…



Команда киприотов выглядит достаточно сбалансированной и крепкой. Сплав опыта и молодости здесь получился, кажется, вполне удачным. Обращает на себя внимание и присутствие в составе натурализованных исполнителей — таких, например, как бывший француз Венсан Лабан или экс-португалец Ренато Маргаса, однако на Кипре, в принципе, никогда и не стеснялись при необходимости укреплять проблемные позиции своей национальной сборной иностранцами. В целом, хочется повториться: представляется, что спарринг-партнер для сборной Казахстана на данном этапе подобран достаточно удачно.



Теперь хотелось бы, конечно, увидеть удачную игру наших в этом поединке. Впрочем, еще более на подобное хотелось бы надеяться в Ереване, где противостояние для казахстанской сборной будет достаточно важным — в локальном, разумеется, плане. И все же…



Состав национальной сборной Кипра:



Вратари: Антонис Георгаллидес (1982, АЕК, Ларнака), Константинос Панаги (1994, «Омония»), Неофитос Михаэль (1993, «Неа Саламина»);



Защитники: Элиас Хараламбус (1980, АЕК, Ларнака), Гиоргос Меркис (1984), Нектариос Александру (1983), Николас Иоанну (1995, все — АПОЭЛ), Валентинос Сиелис (1990, «Канвон», Южная Корея), Константинос Лаифис (1993, «Стандард», Льеж, Бельгия), Мариос Стилиану (1993, «Аполлон», Лимассол), Андреас Кириаку (1994, АЕЛ, Лимассол), Андреас Панайоту (1995, «Омония»);



Полузащитники: Константинос Хараламбидес (1981), Венсан Лабан (1984, оба — АЕК, Ларнака), Андреас Авраам (1987, «Лариса», Греция), Костакис Артиматас (1993, АПОЭЛ), Григорис Кастанос (1998, «Пескара», Италия), Хараламбос Кириаку (1995, «Аполлон», Лимассол), Никос Энглезу (1993, «Неа Саламина»), Ренато Маргаса (1985), Фанос Кателарис (1996, оба — «Омония»);



Нападающие: Деметрис Христофи (1988), Онисифорас Русиас (1992, оба — «Омония»), Несторас Митидис (1991, АЕК, Ларнака), Андреас Макрис (1995, «Уолсолл», Англия).