Шевченко: В матче с хорватами увидим, на каком уровне находится сборная Украины

Встреча состоится в Загребе 24 марта.



«Хорватия — это добротная и сильная команда, которая показывает хороший футбол. У соперника есть прекрасные исполнители в середине поля, которые здорово прессингуют, команда хорошо держит мяч и много забивает. Тем для нас будет интереснее. Посмотрим, на каком уровне мы находимся.



Атмосфера в сборной не даёт нам волноваться. Наша задача заключается в том, чтобы с первой тренировки ребята начали вникать, а мы достаточно проводим теории, объясняем принципы нашей игры и что мы будем требовать от них.

Новым игрокам нужно дать больше информации о нашей структуре игры, а в тренировочном процессе уже смотреть, как они это будут воплощать и работать. Дальше уже будем принимать решение. Всегда приятно, когда игроки своим состоянием и желанием заставляют себя ставить в состав", — цитирует Шевченко Sportarena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».