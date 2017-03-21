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21 марта 2017, 9:40 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Шевченко: В матче с хорватами увидим, на каком уровне находится сборная Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к предстоящему отборочному матчу к чемпионату мира — 2018 с Хорватией.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> рассказал о подготовке команды к предстоящему отборочному матчу к чемпионату мира — 2018 с Хорватией. Увеличить
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Встреча состоится в Загребе 24 марта.

«Хорватия — это добротная и сильная команда, которая показывает хороший футбол. У соперника есть прекрасные исполнители в середине поля, которые здорово прессингуют, команда хорошо держит мяч и много забивает. Тем для нас будет интереснее. Посмотрим, на каком уровне мы находимся.

Атмосфера в сборной не даёт нам волноваться. Наша задача заключается в том, чтобы с первой тренировки ребята начали вникать, а мы достаточно проводим теории, объясняем принципы нашей игры и что мы будем требовать от них.

Новым игрокам нужно дать больше информации о нашей структуре игры, а в тренировочном процессе уже смотреть, как они это будут воплощать и работать. Дальше уже будем принимать решение. Всегда приятно, когда игроки своим состоянием и желанием заставляют себя ставить в состав", — цитирует Шевченко Sportarena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

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