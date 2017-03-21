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21 марта 2017, 9:30 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Степаненко и Федецкий вернулись в общую группу в преддверии матча с Хорватией

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии. Увеличить
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Украинская команда находится в Австрии, и в распоряжении Андрея Шевченко все футболисты, которых наставник вызвал в сборную

По информации телеканала «Футбол», Тарас Степаненко, Артём Федецкий и Николай Морозюк восстановились после травм и уже тренируются в общей группе.

Матч Хорватия — Украина пройдет 24 марта в Загребе. Поединок начнется в 22:45 мск.

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