Степаненко и Федецкий вернулись в общую группу в преддверии матча с Хорватией
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.
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Украинская команда находится в Австрии, и в распоряжении Андрея Шевченко все футболисты, которых наставник вызвал в сборную
По информации телеканала «Футбол», Тарас Степаненко, Артём Федецкий и Николай Морозюк восстановились после травм и уже тренируются в общей группе.
Матч Хорватия — Украина пройдет 24 марта в Загребе. Поединок начнется в 22:45 мск.
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