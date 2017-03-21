Степаненко и Федецкий вернулись в общую группу в преддверии матча с Хорватией

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Украинская команда находится в Австрии, и в распоряжении Андрея Шевченко все футболисты, которых наставник вызвал в сборную



По информации телеканала «Футбол», Тарас Степаненко, Артём Федецкий и Николай Морозюк восстановились после травм и уже тренируются в общей группе.



Матч Хорватия — Украина пройдет 24 марта в Загребе. Поединок начнется в 22:45 мск.