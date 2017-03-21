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21 марта 2017, 9:28 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Казахстанцы могут не увидеть матч национальной сборной с Кипром

22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке состоится товарищеский матч между сборными Кипра и Казахстана, пишет Sports.kz.

22 марта на стадионе <span class=error>Антонис</span> Пападопулос в <span class=error>Ларнаке</span> состоится товарищеский матч между сборными Кипра и Казахстана пишет Sports.kz. Увеличить
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На данный момент ни один из казахстанских телеканалов не анонсировал показ данного поединка, как собственно и ничего неизвестно о трансляциях в интернете.

Начало противостояния запланировано на 22:00 по Астане.

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