Казахстанцы могут не увидеть матч национальной сборной с Кипром

Генеральной репетицией перед возобновлением участия национальной сборной Казахстана в отборочных поединках чемпионата Мира-2018, где она будет играть уже под руководством нового наставника, окажется для нашей команды экзамен, который она сдаст на Кипре местной дружине. И этот матч станет не только серьезной пробой сил для игроков казахстанской сборной, но и дебютом во главе ее Александра Бородюка.