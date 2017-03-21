Казахстанцы могут не увидеть матч национальной сборной с Кипром
22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке состоится товарищеский матч между сборными Кипра и Казахстана, пишет Sports.kz.
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На данный момент ни один из казахстанских телеканалов не анонсировал показ данного поединка, как собственно и ничего неизвестно о трансляциях в интернете.
Начало противостояния запланировано на 22:00 по Астане.
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